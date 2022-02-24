Independent: Ирландия отказывается от ношения масок

Заместитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкар объявил, что страна стремится «жить с COVID, как с эндемическим вирусом», сообщает The Independent. В частности, с 28 февраля Ирландия откажется от обязательного ношения масок и отменит карантин для контактировавших с больными COVID-19.

С 28 февраля Ирландия отменяет обязательное ношение масок, а также отказывается от требований по ношению масок, соблюдению социального дистанцирования и плавающих перерывов в школах, сообщает The Independent.

Во вторник по итогам заседания кабинета министров заместитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкар заявил, что маску можно будет не носить как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении. Впрочем, Варадкар уточнил, что правительство всё же рекомендует носить средства защиты в общественном транспорте и в медицинских учреждениях.

Кроме того, политик отметил, что, хотя с понедельника в школах и детских учреждениях начнётся «более нормальная жизнь», некоторые меры, введённые для сдерживания распространения коронавируса, всё же останутся в силе, включая рекомендации по соблюдению правил гигиены, вентиляции помещений и совет оставаться дома во время болезни.

Между тем, как отмечает издание, правила по соблюдению самоизоляции при заражении COVID-19 не изменились. Жители Ирландии с положительным результатом теста на коронавирус по-прежнему должны будут изолироваться на семь дней, а на восьмой, девятый и десятый дни носить маску.

Однако с 28 февраля будет отменён карантин для контактировавших с больными COVID-19. Гражданам моложе 55 лет и без хронических заболеваний, а также вакцинированным людям старше 55 лет больше не придётся делать тесты на коронавирус. Тестирование будет проводиться только среди уязвимых групп населения.

Варадкар также заявил, что правительство не намерено вводить обязательную вакцинацию ни для рядовых граждан, ни для медицинских работников, хотя им будет предложено привиться от вируса.

«Все эти изменения вступают в силу 28 февраля, и это следующий шаг, который мы делаем к тому, чтобы жить с COVID, как с эндемическим вирусом, с которым мы справляемся так же, как справлялись с вирусами, например гриппом, в прошлом», — приводит The Independent слова политика.

Ожидается, что в понедельник кабинет министров вновь соберётся для рассмотрения дальнейших шагов.