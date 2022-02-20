Times: британская королева Елизавета II заразилась COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на COVID-19, сообщает The Times. У неё незначительные симптомы простуды, за ней будут наблюдать врачи, сообщается, что она трижды привита. Однако опасения вызывает солидный возраст 95-летнего монарха.

Королева Великобритании Елизавета II заразилась COVID-19, сообщает The Times. По официальному заявлению Букингемского дворца, у неё небольшие симптомы, характерные для простуды. Однако же эксперты испытывают опасения за её здоровье из-за возраста. Королеве 95 лет. Официальные лица заверили, что она будет находиться под медицинским наблюдением, но, возможно, даже будет отчасти продолжать исполнять свои обязанности.

Обеспокоенность по поводу её состояния появилась ещё в середине октября, когда она провела ночь в больнице на диспансеризации. Сообщается, что она трижды получала дозу вакцины от коронавируса. Но 8 февраля она встречалась с принцем Уэльским, а через два дня он получил положительный тест на коронавирус. При этом всю последующую неделю она продолжала выполнять свои обязанности, что давало надежду, что она не заразилась.

Вирус был диагностирован уже у нескольких членов королевской семьи. Через четыре дня после принца Чарльза положительный тест получила его жена. К данному моменту Чарльз уже оправился от коронавируса.

Чиновники Великобритании из разных партий пожелали королеве здоровья. Премьер-министр Борис Джонсон написал в Twitter: «Я уверен, что могу говорить от имени всех, желая Её Величеству Королеве мягкого выздоровления от COVID-19 и скорейшего возвращения к полноценной жизни и доброму здравию».

Как отмечает автор статьи, эта неделя и без того была сложной для британской королевской семьи. Между тем этот год должен был стать знаменательным: Елизавета II отмечает свой платиновый юбилей, пишет The Times.