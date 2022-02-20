Times: британская королева Елизавета II заразилась COVID-19
Королева Великобритании Елизавета II заразилась COVID-19, сообщает The Times. По официальному заявлению Букингемского дворца, у неё небольшие симптомы, характерные для простуды. Однако же эксперты испытывают опасения за её здоровье из-за возраста. Королеве 95 лет. Официальные лица заверили, что она будет находиться под медицинским наблюдением, но, возможно, даже будет отчасти продолжать исполнять свои обязанности.
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