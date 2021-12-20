Sun: «это не даёт королеве спать по ночам» — Елизавета II попросила принца Уильяма не летать на вертолёте с семьёй

Королева Елизавета II попросила принца Уильяма отказаться от полётов на вертолёте вместе с супругой Кейт и их детьми из соображений безопасности, передаёт The Sun. По словам близких к британскому монарху источников издания, королева опасается того, что несчастный случай может «вызвать конституционный кризис», так как Уильям является вторым в очереди на престол, а его сын Джордж — третьим.

Королева Великобритании Елизавета II попросила принца Уильяма прекратить летать на вертолёте вместе со своей семьёй, опасаясь того, что несчастный случай может поставить под угрозу линию престолонаследия, сообщает The Sun.

самостоятельно летать, особенно в плохую погоду».

Как отмечает издание со ссылкой на источники, близкие к монарху, 95-летняя королева несколько раз беседовала с принцем Уильямом, попросив его прекратить «».

Неофициальные правила обычно не позволяют старшим членам королевской семьи летать вместе, однако после рождения детей Уильяма эти правила были смягчены. Уильям, его супруга Кейт и их дети — восьмилетний Джордж, шестилетняя Шарлотта и трёхлетний Луи — живут на две резиденции, Кенсингтонский дворец и Анмер-Холл, и регулярно летают все вместе из Лондоне в графство Норфолк и обратно. Чаще всего семья герцога Кембриджского преодолевает этот путь с пилотом и экипажем, но иногда Уильям сам садится за штурвал вертолёта.

Издание напоминает, что Уильям является вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза, принца Уэльского, а его сын Джордж — третьим.

«Её Величество сказала близким друзьям и придворным, что хотела бы, чтобы Уильям перестал летать, особенно в плохую погоду, поскольку вертолёты — не самый безопасный вид транспорта. Это не даёт королеве спать по ночам, и она, по понятным причинам, очень обеспокоена», — рассказал The Sun один из источников.

По его словам, королева знает, что её внук — способный пилот, однако считает, что он и его семья не должны летать все вместе, так как несчастный случай может «вызвать конституционный кризис».

«Хотя официального правила на этот счёт не существует, и наследники престола в прошлом путешествовали вместе, последнее слово остаётся за королевой», — прокомментировал вопрос представитель Букингемского дворца.