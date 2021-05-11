DE: Елизавета II вновь под давлением — в Великобритании ополчились на принца Майкла Кентского за попытку продать доступ к Путину

Двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II принц Майкл Кентский может потерять доступ на банкеты для глав государств и почётный титул старшего полковника бронетанкового корпуса королевских гусар, сообщает Daily Express. Как отмечает издание, британские парламентарии призвали провести расследование после утверждений, что принц был готов за солидное вознаграждение организовать клиентам встречу с представителями российских властей.

На фоне очередного скандала вокруг британской королевской семьи королева Елизавета II вновь оказалась под давлением — на этот раз от монарха требуют запретить её двоюродному брату принцу Майклу Кентскому участвовать в банкетах для глав государств, пишет Daily Express.

Как напоминает издание, принца обвинили в попытке продать возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным. Так, общаясь с репортёрами под прикрытием, выдававшими себя за южнокорейских инвесторов, высокопоставленный член королевской семьи заявил, что готов способствовать продвижению их бизнеса в России, представив их Путину. Свой пятидневный визит в Россию для протекции принц Майкл оценил примерно в £50 тыс. Ещё за £143 тыс., по его словам, он готов записать видеообращение с рекомендацией частной компании с использованием Кенсингтонского дворца в качестве фона.

78-летний двоюродный брат королевы не получает государственного финансирования. Он зарабатывает на жизнь при помощи собственной консалтинговой компании и платит арендную плату за свои апартаменты в Кенсингтонском дворце.

Тем не менее вскрывшиеся подробности деятельности принца заставили поставить под сомнения возможность его участия в государственных мероприятиях. В частности, принц является постоянным гостем на банкетах для глав государств, что даёт ему «прекрасную возможность завязать деловые контакты».

Также под вопросом оказалось, может ли принц Майкл носить звание старшего полковника бронетанкового корпуса королевских гусар, учитывая, что подразделение лишь недавно завершило свою миссию по сдерживанию российских сил на восточных границах НАТО.

В оппозиционной Лейбористской партии Великобритании обвинения в адрес «неофициального посла Её Величества в России», как принца назвал его деловой партнёр маркиз Рединг, сочли «шокирующими». Парламентарии призвали к проведению расследования деятельности члена королевской семьи.

При этом представители принца Майкла отметили, что у него «нет особых отношений с президентом Путиным». Последний раз они встречались в июне 2003 года, и с тех пор принц Майкл не поддерживал контактов с российским лидером.

«Маркиз Рединг — его хороший друг, который, пытаясь помочь, сделал предложения, которые принц Майкл не захотел или не смог бы выполнить», — приводит Daily Express слова представителей принца.