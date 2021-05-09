Times: «позор» для королевской семьи — двоюродного брата Елизаветы II обвинили в продаже доступа к Кремлю

Член британской королевской семьи Принц Майкл Кентский готов использовать свой статус в личных целях и добиваться благосклонности президента России Владимира Путина для своих клиентов, показало расследование журналистов The Times под прикрытием. Как стало известно изданию, за гонорар двоюродный брат королевы Елизаветы II и «друг» Москвы обещал помочь с продвижением бизнеса в России.

Двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принца Майкла Кентского, обвинили в злоупотреблении своим королевским статусом для получения благосклонности президента России Владимира Путина, пишет воскресное приложение к The Times.

В ходе проведённого журналистами издания расследования они получили подтверждение того, что за гонорар член королевской семьи готов помочь предпринимателям, которые к нему обращаются, с продвижением бизнеса в России.

Как отмечает The Times, несмотря на то, что российского лидера в Великобритании обвиняют в «незаконной аннексии Крыма»* и размещении войск на границе с Украиной, а также в причастности к попытке убийства бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, высокопоставленный член королевской семьи поддерживает связи с Москвой.

Два журналиста издания представились принцу Майклу Кентскому потенциальными клиентами, заинтересованными в развитии своего бизнеса в России. На встрече принц отметил, что будет «очень рад» помочь с этим. Так, по словам высокопоставленного члена британской королевской семьи, в рамках четырёх- или пятидневной поездки в Россию он встретится для этого с российским руководством. Стоимость своей помощи он оценил в £10 тыс. в день.

Принц Майкл Кентский также сообщил, что за гонорар в размере $200 тыс. готов предоставить королевское одобрение компании потенциального клиента с использованием Кенсингтонского дворца в качестве фона.

Близкий друг и деловой партнёр принца маркиз Рединг, который также присутствовал на встрече, назвал Майкла «неофициальным послом Её Величества в России» и человеком, который «стоит выше всех политических неурядиц» и считается в Москве «другом России».

Когда к нему обратились за комментариями, принц Майкл заявил, что не встречался с Путиным с 2003 года. В свою очередь, маркиз Рединг отметил, что «слишком много обещал» журналистам, которых счёл потенциальными клиентами.

При этом The Times называет это «позором» для королевской семьи. Кроме того, издание полагает, что готовность принца за деньги обеспечить доступ к российскому руководству подрывает интересы Великобритании.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).