Independent: сын бизнесмена Лебедева получил титул барона Хэмптонского и Сибирского в Великобритании

Сын российского предпринимателя Александра Лебедева бизнесмен Евгений Лебедев получил в Великобритании титул барона Хэмптонского и Сибирского, сообщает The Independent. Как отмечает издание, Лебедев был удостоен королевой Елизаветой II титула за заслуги перед медиаиндустрией и за благотворительную деятельность.

Британский предприниматель российского происхождения Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского, сообщает The Independent.

Как отмечает издание, присвоенный сыну российского предпринимателя Александра Лебедева титул «барона из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации» отражает его российские корни и новый дом, который он нашёл в Великобритании. Кроме того, Лебедев стал пожизненным пэром и войдёт в палату лордов.

Лебедев был удостоен титула за заслуги перед медиаиндустрией и за благотворительную деятельность. В частности, предприниматель является совладельцем газет The Evening Standard и The Independent. Кроме того, он организовал нескольких благотворительных акций, в ходе которых удалось собрать более £75 млн на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.

На получение титула в июле этого года Лебедева рекомендовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ожидается, что бизнесмен пройдёт процедуру введения в верхнюю палату британского парламента и станет независимым депутатом в декабре этого года.

Вскоре после известия о рекомендации, сделанной Джонсоном, Лебедев заявил, что очень «горд» стать первым пэром родом из России и намерен использовать своё положение для борьбы за свободу слова и выражения, пишет The Independent.