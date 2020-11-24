Independent: сын бизнесмена Лебедева получил титул барона Хэмптонского и Сибирского в Великобритании

21:32
В Турции за сутки выявили более семи тысяч случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 7381 новый случай заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
21:24
Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2021 году маршрутов
Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых в 2021 году региональных маршрутов. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
21:21
«Сочи» и «Спартак» установили новый рекорд КХЛ
«Сочи» и «Спартак» установили уникальное достижение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:19
В Госдуме прокомментировали предложение упростить получение пособий на детей
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал сообщение о том, что Минэкономразвития России разработало законопроект, согласно которому родители смогут не собирать справки для получения пособий по уходу за ребёнком и единовременной выплаты при рождении.
21:15
Матвиенко рассказала о перспективах продления СНВ-III
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о перспективах продления СНВ-III.
21:14
Черчесов заявил, что последние матчи сборной России заставят его пересмотреть концепцию игры
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о ситуации с неудовлетворительными результатами команды в последних матчах.
21:12
Трамп поздравил американцев с успехами на бирже
Президент США Дональд Трамп поздравил американский народ с успехами на бирже.
21:09
В Абхазии продлили карантинные меры по COVID-19 до 12 января 2021 года
Меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 продлены в Абхазии до 12 января 2021 года. Об этом сообщили в правительстве республики.
21:07
Черчесов заявил, что обсуждал вызов Соболева в сборную России с владельцем «Спартака»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с вызовом в национальную команду форварда московского «Спартака» Александра Соболева на ноябрьский сбор.
21:07
Жителя Сербии наградили дипломом фонда «Горячее сердце»
В российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде вручили нагрудный знак и диплом фонда социально-культурных инициатив «Горячее сердце» Огнену Дамьяновичу.
21:02
Автоэксперт прокомментировал изменения в водительские права и ПТС
Автоэксперт Олег Осипов прокомментировал изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).
21:01
Глава Карелии рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе
Глава Карелии Артур Парфенчиков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.
20:54
В Совфеде прокомментировали санкции США против компаний из России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT оценил введённые США санкции в отношении трёх организаций из России за то, что они якобы нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения.
20:47
Южный: по уровню игры Медведев мало кому уступает
Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный высказал мнение о уровне своего соотечественника Даниила Медведева.
20:45
В Италии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
В Италии за сутки выявили 23 232 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 1 455 022.
20:39
Верховный суд Невады утвердил победу Байдена в штате
Верховный суд Невады утвердил результаты выборов в штате, согласно которым победил кандидат от демократов Джо Байден, передаёт Associated Press.
20:34
ISU перенёс ЧМ по конькобежному спорту и шорт-треку
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о смене места проведения чемпионатов мира по конькобежному спорту и шорт-треку 2021 года.
20:30
В Ленобласти сообщили о планах создания экологической милиции
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о планах создания в регионе экологической милиции.
20:24
Юниорский ЧМ по фигурному катанию 2021 года отменён
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в 2021 году.
20:22
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича откроется 2 декабря в Оренбурге
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича откроется 2 декабря на сцене Оренбургской областной филармонии.
20:20
Число случаев коронавируса в Сербии превысило 133 тысячи
В Сербии за сутки выявили 6842 новых случая коронавирусной инфекции, общее число пациентов с COVID-19 превысило 133 тыс. Об этом сообщили в Минздраве страны.
20:14
Мишустин поручил представить дорожную карту по справочнику лекарств
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе, Минздраву и мэру Москвы Сергею Собянину к 1 декабря представить дорожную карту по единому справочнику лекарств.
20:06
Черчесов считает, что невызов в сборную России пошёл Дзюбе на пользу
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о невызове форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы на ноябрьский сбор национальной команды.
20:05
В Удмуртии прививку от гриппа сделали более 500 тысяч человек
В Удмуртии прививку от гриппа сделали более 502 тыс. человек, что составляет 33,5% от общего населения республики.
20:04
Байден призвал отказаться от партийных разногласий в США
Кандидат от Демократической партии США Джо Байден заявил о необходимости отказаться от партийных разногласий после прошедших президентских выборов. Соответствующее заявление демократ опубликовал в Twitter.
20:01
Школьники из Москвы завоевали медали на Международном турнире по информатике
Школьники из Москвы завоевали пять медалей на Международном турнире по информатике, который состоялся в Болгарии в дистанционном формате 19—22 ноября.
19:58
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЧ с «Севильей»
Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» огласила стартовый состав команды на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Севильей».
19:57
В Британии за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки увеличилось на 11 299.
19:55
В октябре в Москве зарегистрировали 12,1 тысячи договоров ипотеки
В октябре 2020 года в Москве зарегистрировали 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что названо лучшим показателем за всю историю столичного ипотечного рынка.
19:54
На оснащение больниц в Ростовской области направят 20 млн рублей
В Ростовской области рассказали о работе по оснащению больниц. Три медицинских учреждения получат средства на новое оборудование и оснащение кабинетов.
19:48
В российском МЧС рассказали о гумпомощи в Карабахе
Доставленную в Нагорный Карабах российскую военную помощь направят в Шуши и Степанакерт. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
19:47
Нурмагомедов — Уайту: скоро увидимся
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о скорой встрече с главой промоушена Даной Уайтом.
19:40
В Движении автомобилистов России оценили изменения в водительские права и ПТС
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).
19:40
Мишустин подписал постановление о выплатах работающим с COVID-19
Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 31 декабря 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.
19:33
На Украине рассчитывают на поставку более 8 млн доз вакцины от COVID-19
Украина рассчитывает на поставку более 8 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
19:31
Черчесов признался, что был шокирован результатом матча Лиги наций с Сербией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о разгромном поражении от национальной команды Сербии в матче заключительного, шестого тура Лиги наций УЕФА.
19:25
Рогозин анонсировал вывоз ракеты «Союз-СТ-А» на стартовый комплекс
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter сообщил, что «решение о вывозе ракеты-носителя «Союз–СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и космическим аппаратом ОАЭ Falcon Eye 2 на стартовый комплекс принято».
19:22
Черчесов: сборная России прошла весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении команды в квалификации чемпионата Европы 2020 года.
19:20
В АТОР прокомментировали ситуацию с новогодними праздниками
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с новогодними праздниками.
19:18
Эксперт оценил ситуацию на нефтяном рынке
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил ситуацию на нефтяном рынке.
19:17
Губернатор Пенсильвании утвердил победу Байдена в штате
Губернатор штата Пенсильвания Том Вулф объявил, что официально утвердил победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах в этом штате.
19:16
Савченко высказалась о возможном введении возрастного ценза в фигурном катании
Олимпийская чемпионка 2018 года в парном катании Алёна Савченко высказала мнение о возможном введении возрастного ценза в фигурном катании.
19:08
Опубликовано видео сближения корабля «Адмирал Виноградов» и эсминца США
Министерство обороны России опубликовало видео инцидента с американским эсминцем John S. McCain, нарушившим российскую границу на юге Приморского края.
19:07
В Молдавии за сутки выявили 1215 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 1215 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 99 633.
18:54
IFAB может ввести дополнительную замену в случае сотрясения мозга у футболиста
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.
18:51
Посол России назвал новые санкции США дискриминационными
Москва считает новые санкции Вашингтона в отношении российских компаний нелегитимными и дискриминационными, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
18:50
Меркель обсудила с Си Цзиньпином ситуацию с коронавирусом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
18:42
Ивлев объяснил причину предстоящей смены состава наблюдательного совета РУСАДА
Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев прокомментировал решение о досрочном сложении полномочий членов набсовета.
18:38
Замглавы МИД России провёл встречу с послом Германии
Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов встретился с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гайром.
18:36
Пашаев заявил, что заболел коронавирусом
Эльман Пашаев заявил, что заболел коронавирусом.