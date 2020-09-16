DE: «порвать с колониальным прошлым» — Барбадос решил расстаться с Елизаветой II

В следующем году правительство Барбадоса планирует объявить страну республикой. Это означает, что британский монарх перестанет быть даже формальным лидером островного государства, сообщает Daily Express.

В следующем году королеве Елизавете II придётся расстаться с должностью монарха Барбадоса. Об этом объявила генерал-губернатор карибского островного государства Сандра Мейсон, сообщает Daily Express.

В своём официальном заявлении Мейсон отметила, что народ «хочет барбадосского главу государства». Остров объявил о своей независимости от Лондона в 1966 году, но формально им по-прежнему руководит британская королева, поясняет издание.

«Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое, — подчеркнула Мейсон. — Это станет окончательным показателем того, кем мы являемся и чего мы способны достичь».

«Следовательно, Барбадос сделает следующий логический шаг к полному суверенитету и станет республикой к тому времени, когда мы будем отмечать 55-ю годовщину нашей независимости», — добавила генерал-губернатор. Иными словами, если этот план будет реализован, то Елизавета II перестанет возглавлять остров к ноябрю 2021 года.

Для некоторых эта новость вряд ли станет шоком: Барбадос десятилетиями поднимал вопрос о том, чтобы стать республикой. Более того, в 2003 году островное государство заменило свой апелляционный суд последней инстанции, расположенный в Лондоне, на карибский суд в соседнем Тринидаде.

Барбадос не будет первой карибской страной, добившейся статуса республики. Ранее его уже получили Тринидад и Тобаго, Доминика и Гайана. Ямайка также рассматривает этот шаг, обращает внимание Daily Express.

Роль королевы как конституционного монарха Барбадоса предполагает выполнение церемониальной функции. Она также регулярно поддерживает связь с генерал-губернатором, который должен держать её в курсе последних новостей островного государства.

Влияние Соединённого Королевства в истории Барбадоса насчитывает сотни лет. Британская колонизация острова проявляется в таких географических названиях, как Брайтон, Кембридж и Виндзор. В стране также продолжает существовать Вестминстерский стиль управления, сохраняются старые британские военные здания, а крикет считается национальным видом спорта.

К настоящему моменту Елизавета II остаётся главой государств в семи других странах Карибского бассейна. В их число входят Гренада и Багамы, напоминает Daily Express.