CNN: королева Елизавета II «выехала» из карантина верхом на пони

Королева Великобритании Елизавета II впервые предстала на публике с момента введения в стране карантина верхом на пони, сообщает CNN, ссылаясь на опубликованные в СМИ фотографии монарха. Как напоминает обозреватель канала, королеве в апреле исполнилось 94 года.

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с момента введения в стране карантинных мер на фоне пандемии коронавируса: в прессе появились фотографии королевы верхом на пони во время конной прогулки на территории Виндзорского замка, передаёт CNN.

Как пишет сайт американского телеканала, на снимках, опубликованных в воскресенье, Елизавета II предстала в зелёном пиджаке и ярком шарфе верхом на 14-летнем пони по имени Балморал Ферн.

Британская королева знаменита любовью к лошадям и конным видам спорта, включая скачки, и за минувшие десятилетия её часто фотографировали верхом.

В апреле Елизавете II исполнилось 94 года, однако традиционный королевский орудийный салют в честь её дня рождения впервые за 68 лет отменили; как сообщил CNN источник, приближённый ко двору, королева решила, что этот жест станет на фоне пандемии неуместным. Кроме того, отменили и проводящийся в середине июня торжественный развод караулов с выносом знамени, который традиционно проводится в рамках официальных праздненств по случаю дня рождения королевы.

В прошлом месяце Елизавета II по случаю 75-летней годовщины завершения Второй мировой войны в Европе выступила c телеобращением к стране из Виндзорского замка, сравнив борьбу британцев против пандемии с теми усилиями, которые пришлось предпринять ради победы британским солдатам, упоминается в материале.