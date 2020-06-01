CNN: королева Елизавета II «выехала» из карантина верхом на пони

03:00
Боец MMA Исмаилов показал, как проходил тест на коронавирус
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов опубликовал видео, в котором показал, как проходил тест на коронавирус.
03:00
В Подмосковье с 3 июня заработают солярии и сауны
В Подмосковье с 3 июня разрешено открыться салонам красоты, спа-салонам, соляриям, саунам с площадью до 400 кв. м и отдельным входом.
03:00
Легенда НБА Родман обратился к протестующим в США
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман выступил с обращением к протестующим в США.
03:00
Число выздоровевших от коронавируса российских военных достигло 3710
Ещё 113 военных в ВС России вылечились от коронавирусной инфекции за сутки, общее число выздоровевших достигло 3710. Об этом заявили в Минобороны России.
03:00
«Торпедо» объявило о назначении Маслова президентом клуба
Бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов официально назначен на пост президента московского футбольного клуба «Торпедо».
03:00
В Москве скончался ещё 71 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 71 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число жертв в столице составило 2624.
03:00
Умер глава Европейских олимпийских комитетов Косьянчич
Президент Европейских олимпийских комитетов (EOC) Янеш Косьянчич скончался в возрасте 78 лет.
03:00
Посольство призвало россиян избегать мест беспорядков в США
Посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским гражданам в США избегать появления в местах, которые охвачены беспорядками.
03:00
Квят впечатлил известного рок-музыканта навыками игры на гитаре
Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят взял несколько уроков игры на гитаре у участника шотландской рок-группы Biffy Clyro Саймона Нила.
03:00
Трусова намерена сделать пять четверных прыжков в одной программе в следующем сезоне
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих планах на следующий сезон.
03:00
Власти США направят дополнительные силы для подавления беспорядков
Официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани заявила, что президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков.
03:00
Дубов уступил Накамуре в первый день финала онлайн-турнира по шахматам
Российский шахматист Даниил Дубов потерпел поражение от представителя США Хикару Накамуры в первом матче финала онлайн-турнира по рапиду Lindores Abbey Rapid Challenge.
03:00
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа о приглашении ряда стран, в том числе России, на предстоящий саммит G7, отметил, что Россия останется вне данного формата.
03:00
Глава Fight Nights Global рассказал о тяжёлом состоянии отца Нурмагомедова
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о состоянии находящегося в одной из больниц Москвы Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
03:00
Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями
До конца понедельника, 1 июня, в Московской области устранят все последствия проливных дождей, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.
03:00
Погба о гибели афроамериканца в США: подобное больше нельзя терпеть
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало серию протестов и беспорядков в США.
03:00
Беглов отметил рост числа многодетных семей в Петербурге
За последние три года количество многодетных семей в Санкт-Петербурге увеличилось на 8 тыс. и превысило 46 тыс.
03:00
Беглов поручил продумать систему дистанционной подачи заявок на гранты
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил комитету по молодёжной политике продумать систему дистанционной подачи заявок на гранты.
03:00
Воробьёв прокомментировал ситуацию с торговыми центрами в Подмосковье
На следующем этапе снятия ограничений в Подмосковье может быть возобновлена работа торговых центров, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
03:00
В НАТО заявили, что открыты к военному диалогу с Россией
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс открыт к диалогу с Россией по вопросам военной транспарентности.
03:00
Психолог рассказала, как избежать лишних покупок в ТЦ
Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала, как избежать лишних покупок в торговых центрах.
03:00
Стала известна самая популярная станция МЦК
Стала известна самая популярная станция Московского центрального кольца — «Нижегородская».
03:00
В «Спартаке» сдали второй тест на коронавирус
Футболисты, тренеры и персонал московского «Спартака» сдали повторный тест на коронавирусную инфекцию.
03:00
Прокуратура ЯНАО рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок
Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок.
03:00
Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
03:00
В Российском союзе автостраховщиков прокомментировали поправки в закон об ОСАГО
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев прокомментировал поправки в закон об ОСАГО, которые вступят в силу 24 августа.
03:00
Российский боец UFC Олейник отказался от боя с американцем Льюисом
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал, что ему предлагали бой с американцем Дерриком Льюисом.
03:00
Иммунолог оценил эффективность строительных респираторов
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил эффективность строительных респираторов.
03:00
Диетолог рассказал об основах здорового питания
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал об основах здорового питания.
03:00
Психолог оценил возвращение в офис после режима самоизоляции
Психолог, психиатр Владимир Крупин оценил возвращение в офис после режима самоизоляции.
03:00
В ЯНАО пресекли деятельность нелегального игорного клуба
В Ноябрьске пресекли деятельность нелегального игорного клуба, рассказали в УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.
03:00
Международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу
В понедельник, 1 июня, международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу.
03:00
Синоптики предупредили о грозах и дождях в Челябинской области
Синоптики предупредили о непогоде в Челябинской области в ближайшие дни.
03:00
В парламентской ассамблее ОБСЕ призвали полицию США к сдержанности
Председатель парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Георгий Церетели призвал полицию США к сдержанности во время протестов.
03:00
Наумов высказался об игроках, которых Сёмин хотел пригласить в «Локомотив»
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поддержал трансферную политику бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
03:00
В ВОЗ рассчитывают на продолжение сотрудничества с США
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на взаимодействие с США. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
03:00
СМИ: Пункт в контракте Месси о бесплатном уходе из «Барселоны» больше не действителен
Пункт в контракте форварда «Барселоны» Лионеля Месси о возможном бесплатном уходе из испанского футбольного клуба больше не действителен.
03:00
СМИ: Трамп призвал губернаторов действовать жёстче с протестующими
Президент США Дональд Трамп на телеконференции с губернаторами штатов призвал их действовать жёстче с протестующими.
03:00
В Москве рассказали о несбывшемся итальянском сценарии по COVID-19
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала рассказала, что в городе удалось избежать развития ситуации с коронавирусной инфекцией по итальянскому сценарию.
03:00
Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца
Футболисты «Ливерпуля» поддержали акцию #BlackLivesMatter, почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
Японский эпидемиолог предсказал окончательную отмену Олимпиады в Токио
Один из ведущих эпидемиологов Японии Кэнтаро Ивата считает, что Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, всё же не удастся провести.
03:00
В Удмуртии вернули часть ограничительных мер
Удмуртия не готова к переходу на второй этап снятия ограничительных мер, жители не соблюдают режим самоизоляции, заявил глава республики Александр Бречалов. По его словам, вновь будут закрыты парки и общественные пространства.
03:00
Напарник Фёдора Емельяненко рассказал о физической форме 43-летнего бойца
Российский боец смешанного стиля Вадим Немков рассказал о физической форме 43-летнего соотечественника Фёдора Емельяненко, с которым они состоят в одной команде.
03:00
Первый борт с медпомощью из ОАЭ прибыл в Грозный
Первый борт с медицинской помощь из Абу-Даби прибыл в Грозный.
03:00
Тренер сборной России по плаванию не видит ничего хорошего в переносе Игр в Токио
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик не видит положительных сторон в переносе летней Олимпиады в Токио с 2020 года на 2021-й.
03:00
В Москве провели более 200 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
Около 200—250 тыс. исследований на наличие антител к коронавирусной инфекции проведено в Москве. Об этом в эфире Первого канала заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
03:00
Чепик: по приезде на базу у всех возьмут анализы на наличие коронавируса
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что все члены национальной команды сдадут тест на коронавирус, как только заедут на тренировочную базу «Озеро Круглое».
03:00
Лавров переговорил с Генсеком ООН
Глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора отметили угрозу активизации террористов в Сирии на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
СМИ: Смолов входит в сферу интересов трёх турецких клубов
Турецкие футбольные клубы «Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай» заинтересованы в приобретении нападающего испанской «Сельты» и сборной России Фёдора Смолова.
03:00
В Башкирии открыть пляжи планируют с 10 июня
В Башкирии намерены возобновить работу пляжей с 10 июня, сообщает mkset.ru со ссылкой на Управление по гражданской защите Уфы.