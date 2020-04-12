Daly Mail: «Пасха нам нужна как никогда» — Елизавета II обратилась к нации

Британская королева Елизавета II отметила важность празднования одного из главных религиозных праздников для христиан по всему миру, Пасхи, в столь неопределённое время, передаёт Daily Mail. Монарх вновь подчеркнула, что стране удастся справиться с вирусом. При этом число заражённых в стране приблизилось к 80 тыс. человек, а погибли от коронавируса около 10 тыс. британцев.

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к гражданам страны со специальным обращением по случаю празднования Пасхи, сообщает Daily Mail.

Королева выступила с радиообращением, в котором заявила, что Пасха сейчас нужна людям «как никогда». Монарх признала, что коронавирус не позволит христианам отпраздновать Пасху вместе, но заявила, что болезнь не в силах отменить сам праздник.

«В этом году Пасха будет иной для многих из нас, но, находясь разделёнными, мы обеспечиваем безопасность других. Празднование Пасхи не отменено, на самом деле Пасха нам нужна как никогда», — заявила Елизавета II.

Кроме того, она вновь подчеркнула, что страна преодолеет коронавирус.

«Как бы ни была темна смерть — особенно для тех, кто страдает от горя, — свет и жизнь сильнее. Пусть живое пламя пасхальной надежды будет постоянным проводником в будущее», — подытожила британская королева.

Как отмечает Daily Mail, обращение королевы демонстрирует всю важность появление лидеров стран перед своими гражданами в столь непростое и неопределённое время.

В Великобритании количество заражённых возросло до почти 80 тыс., при этом скончались от коронавируса около 10 тыс. человек. Ожидается, что британцы смогут вернуться к привычной жизни лишь после появления вакцины от заболевания, которая, как отмечает издание, станет доступна примерно через 18 месяцев.

При этом министр здравоохранения Мэтт Хэнкок призвал британцев оставаться дома в пасхальные выходные, несмотря на тёплую погоду, так как в стране начался критический период эпидемии. Министр предупредил, что пока рано судить о том, достигло ли число заражённых в Великобритании своего пика, тем не менее в госпитализации нуждается всё меньше пациентов с коронавирусом.