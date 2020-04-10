Times: «поправляйся, Борис!» — Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

Британский премьер-министр Борис Джонсон, поступивший в больницу Сент-Томас с тяжёлыми симптомами коронавируса, закончил лечение в палате интенсивной терапии и находится «на ранних стадиях выздоровления», пишет The Times со ссылкой на пресс-службу Даунинг-стрит. В правительстве страны оценили высокую работу Национальной службы здравоохранения и заверили, что делают всё необходимое для победы над заболеванием.
После трёх ночей премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул палату интенсивной терапии больницы Сент-Томас и находится «на ранних стадиях выздоровления» от коронавирусной инфекции, сообщает The Times со ссылкой на официальное заявление Даунинг-стрит. Издание напоминает, что Джонсона поместили в реанимацию в понедельник после резкого ухудшения его состояния. Он получил стандартное лечение кислородом, однако необходимости в ИВЛ не было.
Некоторые служащие Даунинг-стрит считают, что главе правительства потребуется не меньше месяца для возвращения к работе. «Премьер-министр сегодня вечером был перемещён из реанимации обратно в палату, где за его состоянием на ранних стадиях выздоровления продолжат тщательно наблюдать, — рассказал его пресс-секретарь. — Он в великолепном расположении духа».
Отмечается, что одним из первых на сообщение отреагировал Дональд Трамп. «Отличные новости: премьер-министра Бориса Джонсона только что переместили из реанимации. Поправляйся, Борис!!!» — написал у себя в Twitter президент США. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок, у которого диагностировали коронавирус, также выразил свою радость по поводу хороших новостей о здоровье премьер-министра. «Национальная служба здравоохранения помогает нам всем, и я знаю, что её потрясающий персонал провёл его (Бориса Джонсона. — ИноТВ) лечение на характерном высочайшем уровне».
Министр иностранных дел Соединённого Королевства Доминик Рааб подчеркнул, что правительство «продолжает работать во всех разнообразных направлениях своей стратегии по преодолению коронавируса», и выразил уверенность в успешном достижении цели. Вчера глава МИД занял место Бориса Джонсона во время аплодисментов в честь Национальной службы здравоохранения и других организаций, которые сейчас работают на передовой. Рааб отметил, что решение о продлении карантина будет принято не раньше конца следующей недели, пишет The Times.
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