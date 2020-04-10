Le Figaro: сделка Великобритании с ЕС может стать ещё одной жертвой коронавируса

Пандемия коронавируса и госпитализация премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отодвинула вопрос брексита и соглашения с ЕС на второй план, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, соблюсти сроки заключения сделки было непросто и до начала кризиса в сфере здравоохранения, сегодня же это кажется тем более маловероятным.

Если верить официальным сообщениям из Великобритании, премьер-министр страны сохраняет моральный дух, его состояние стабильное, в больницу в воскресенье он прибыл для простого обследования и продолжает управлять страной с больничной койки, пишет Le Figaro. Если послушать тех же представителей Даунинг-стрит, брексит также пройдёт по графику, однако в действительности всем очевидно, что британское правительство потрясено вплоть до высшего уровня, отмечает издание. Как и в других странах, эпидемия коронавируса меняет приоритеты, и брексит больше не входит в их число.

Переговоры с Брюсселем, соблюсти сроки которых было непросто и до начала кризиса в сфере здравоохранения, находятся в мёртвой точке — главные переговорщики с обеих сторон оказались заражены коронавирусом. «Трудно представить, как соглашение, с самого начала выглядевшее довольно амбициозным, может быть заключено до осени», — замечает газета. По словам издания, выход есть: Соединённое Королевство может попросить и без проблем получить продление переходного периода, обеспечивающего ему принадлежность к свободному европейскому рынку на год или два. Однако сделать это необходимо до конца июня.

Упущение этой возможности, которая была исключена специальным законом, принятым Борисом Джонсоном, оставит руководство Великобритании не у дел. Кроме того, для продления переходного периода потребуется обсуждение сложного вопроса о финансовом вкладе Великобритании в бюджет ЕС на этот период.

Временно обезглавленное руководство Великобритании мало что может сделать, чтобы продвинуть это осознанное решение, замечает издание. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Доминик Рааб сам принадлежит к сторонникам жёсткого брексита, который, однако с запозданием признал важность торговли с Европой. Самые же яростные защитники брексита и слышать не хотят о продлении переходного периода, подозревая в этом шаге очередную уловку с целью оставить Великобританию в составе ЕС, забывая о том, что страна уже вышла из него 31 января.

Желая как можно скорее «отчалить» от Европы, британские политики не заметили надвигающегося «цунами» пандемии, пишет Le Figaro. Сегодня дилемма заключается в том, может ли Великобритания позволить себе роскошь хаотичного выхода из ЕС вдобавок к экономическим потрясениям, вызванным эпидемией коронавируса, или же «шторм» будет таким, что беспорядочного брексита никто и не заметит. Как предполагает автор статьи, это может привести к возвращению гипотезы о «жёстком брексите», бесконечно обсуждавшейся в 2019 году.

При этом кризис, вызванный пандемией Covid-19, может изменить направление на противоположное. Хотя Лондон отклонил предложение ЕС принять участие в совместном конкурсе на закупку оборудования для больниц, власти страны не упомянули о том, что возвращение некоторых британских подданных на родину осуществлялась при поддержке Брюсселя. Если переходный период будет достаточно продолжительным, нельзя исключать, что более тесные, чем планировалось, отношения с ЕС могут послужить причиной более мягкого брексита в норвежском стиле, полагает газета.

Ранее считалось, что приход Бориса Джонсона на смену Терезе Мэй похоронил эту идею, однако масштабы катастрофы в области здравоохранения и экономики могут вновь возродить её — даже при консервативном правительстве, заключает издание.