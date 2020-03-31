Guardian: Брюссель призвал Лондон не торопиться с брекситом из-за коронавируса

Крупнейшая группа Европарламента призвала Великобританию «поступить ответственно» и отложить на более долгий срок выход из таможенного союза и единого рынка. По словам представителей ЕС, правительству Джонсона не стоит ещё больше дестабилизировать ситуацию в стране, которая уже страдает от эпидемии COVID-19.

В связи с вызванным коронавирусом хаосом Соединённое Королевство должно «поступить ответственно» и продлить переходный период брексита. С таким призывом выступила крупнейшая группа в Европарламенте — правоцентристская Европейская народная партия.

«В этих чрезвычайных обстоятельствах я не могу понять, зачем британскому правительству подвергать себя двойному удару — от коронавируса и от выхода из единого рынка ЕС. Это неизбежно приведёт к дестабилизации, будет ли заключена сделка или нет», — заявил член комитета Европарламента по международной торговле Кристоф Хансен.

«Мне остаётся только надеяться, что здравый смысл и понимание сути возобладают над идеологией. Продление переходного периода — это единственный разумный поступок», — добавил евродепутат.

Евродепутат от Германии Дэвид Макаллистер, который возглавляет работу над выстраиванием будущих отношений между ЕС и Лондоном, предположил, что пандемия усложнила «и без того очень насыщенный график» переговоров. «Очевидно, что теперь слово за британской стороной», — отметил он.

По условиям соглашения, переходный период брексита заканчивается 31 декабря 2020 года, после этого участие Британии в едином европейском рынке и таможенном союзе прекращается. Но срок может быть увеличен на один или два года, если обе стороны согласятся пойти на этот шаг до 1 июля, поясняет издание.

ЕС не скрывает, что поддержит просьбу Лондона о любом продлении переходного периода. Но британское правительство продолжает исключать такую возможность, настаивая, что премьер-министр Борис Джонсон принял окончательное решение по этому вопросу.

Стороны провели только три с половиной дня формальных переговоров, прежде чем коронавирус нанёс тяжёлый удар по Европе. Новый раунд планируется провести на следующей неделе в формате видеоконференции, отмечает The Guardian.