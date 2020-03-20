Independent: новый удар по дипломатии — главный переговорщик ЕС по брекситу подхватил коронавирус

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье подтвердил, что он заболел коронавирусом, пишет The Independent. Как отмечает газета, это событие стало лишь очередным ударом по переговорам о торговых условиях выхода Великобритании из Евросоюза, крайний срок которых истекает 31 декабря этого года.

У главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье подтвердился коронавирус. Подобное заболевание — это лишь очередной удар по переговорам, которые должны завершиться к концу 2020 года в том случае если Великобритания намерена избежать выхода из ЕС без сделки на невыгодных условиях ВТО, пишет The Independent.

Тем не менее, как заявили на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен отказывать от крайнего срока, который истекает 31 декабря и просить о продлении переговоров по торговой сделке.

«Мы, разумеется, желаем Мишелю Барнье скорейшего выздоровления, — сообщил представитель британского правительства, — Что же касается переговоров по брекситу, мы поддерживаем тесный контакт с ЕС относительно поиска способов достижения прогресса в диалоге. Стороны обменялись текстами потенциального правового соглашения».

Вместе с тем сам Барнье написал в соцсетях следующее: «Я бы хотел проинформировать вас, что у меня подтвердился Covid-19. Я в порядке, настроение хорошее. Разумеется, я следую всем инструкциям, как и моя команда».

Очередной раунд переговоров по брекситу, который должен был состояться в Лондоне на этой неделе, отменили в последний момент из-за коронавируса. Предполагается, что британская столица стала эпицентром эпидемии во всей Великобритании.

При этом от предложений продолжить диалог по видеосвязи было решено отказаться, так как для продуктивного процесса всё равно требовалось личное присутствие команд, учитывая, что над соглашением трудятся более 200 чиновников.

Большинство сотрудников команды Барнье уже работают из дома начиная с прошлой недели. Тем не менее, некоторым чиновникам, которые тесно с ним контактировали в последние дни, пришлось уйти в самоизоляцию.