SCMP: в Китае впервые ни у кого не выявлен COVID-19 — все новые случаи «завозные»

За последние сутки в Китае не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в пределах страны, пишет South China Morning Post. При этом новые заболевшие есть, но все 34 пациента заразились за рубежом. Также, как отмечает издание, уровень смертности снизился и перешёл в разряд однозначных чисел.

Впервые с начала эпидемии коронавируса в континентальной части Китая не было зафиксировано ни одного случая заражения внутри страны, сообщает South China Morning Post.

Также, по данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения, в провинции Хубэй, где был обнаружен COVID-19, за последние сутки не зарегистрировано ни одного нового заболевшего. В то же время по всей стране насчитывается 34 новых «завозных» случая заражения. Кроме того, по информации Госкомитета, по стране есть в общей сложности 23 пациента с подозрением на болезнь.

Число смертей от коронавируса в Китае также снизилось и перешло в разряд однозначных чисел — за прошедшие сутки власти сообщили о восьми случаях. Общее число китайцев, заразившихся коронавирусом, составило 80 928 человек, более 70 тыс. выздоровели.

Как подчёркивает издание, в отличие от статистики по КНР в других странах число заболевших, напротив, неизменно растёт. В Италии за сутки обнаружилось 3526 новых случаев заражения, в Германии — 4070, а в Испании — 4719. В США также было зарегистрировано 1875 новых заболевших.

Впрочем, South China Morning Post обращает внимание, что некоторые сомневаются в точности китайской статистики, с которой непросто разобраться из-за изменений в критериях диагностики заболевания. Многие специалисты полагают, что Пекин мог попытаться скрыть эпидемию, ведь, как недавно стало известно, первый случай заражения в Китае был выявлен ещё в ноябре, однако медики в Поднебесной осознали, что имеют дело с новым заболеванием, только к концу декабря.

Несмотря на снижение числа заражённых китайские эксперты настаивают, что необходимо сохранять бдительность, и призывают западные страны к активным мерам. Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань отмечает, что без вмешательства властей и масштабной мобилизации ресурсов остановить коронавирус в его стране не удалось бы. «Думаю, многие страны должны принимать меры, основанные на системе оперативного вмешательства, разработанной Китаем», — утверждает Чжун. По его словам, ключевыми в борьбе с COVID-19 являются четыре «ранние меры»: ранняя профилактика, раннее выявление, ранняя диагностика и ранний карантин.

Эксперт объясняет, что сейчас Европа столкнулась с первой волной эпидемии, так что число подтверждённых случаев будет расти. По мнению Чжуна, европейцам следует более активно работать над сдерживанием распространения заболевания: отправлять на карантин семьи и близкие контакты заражённых и брать у них анализы, а не ждать, пока начнут проявляться симптомы заболевания. При этом эпидемиолог признаёт, что ситуация может варьироваться от страны к стране и универсальных мер не существует: «Китай дорого заплатил в экономическом плане за здоровье своего народа. Следующая задача — возобновление производства».