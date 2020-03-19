GT: антивирусные меры Трампа разозлили Европу и подтолкнули к Китаю

Вместо того чтобы сотрудничать с европейскими союзниками, осознав серьёзную необходимость сдержать распространение коронавируса, США в одностороннем порядке закрыли свои границы. По мнению аналитика Global Times, такое поведение Вашингтона разозлило европейцев и подтолкнуло их к Китаю, хотя изначально Америка пыталась настроить партнёров против него.

Отношения между США и их европейскими союзниками были напряжёнными ещё до вызванного коронавирусом кризиса. Однако после того, как Америка в одностороннем порядке объявила о закрытии своих границ для европейцев, этот раскол может только усугубиться, пишет научный сотрудник пекинского аналитического центра Grandview Institution Ся Гохань в своей статье для Global Times.

Когда вспышка заболевания только началась, США всячески способствовали тому, чтобы европейские страны убедились, что коронавирус появился в Китае, хотя, как подчёркивает автор статьи, это ещё не доказано. Как обращает внимание Ся, убеждённость в китайском происхождении заболевания, возможно, вылилась для Америки и Европы в ошибки в проведении профилактических мер. При этом, по данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, у некоторых американцев, которые, предположительно, умерли от гриппа, был обнаружен COVID-19, а значит, заболевших в последние месяцы в США может быть куда больше.

На сегодня некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, обратились к Китаю за помощью в борьбе с коронавирусом. Скорее всего другие страны блока последуют этому примеру, полагает аналитик. Таким образом вокруг Китая и европейских государств будет формироваться целое сообщество стран, пытающихся справиться с COVID-19.

А вот в отношениях с США у Европы явный «кризис доверия» — Вашингтон ввёл в заблуждение союзников, заставив их верить, что коронавирус похож на очередное острое вирусное заболевание родом из Китая. Только, учитывая, как пренебрежительно президент Дональд Трамп на первых порах относился к мерам по предотвращению эпидемии, не стоит исключать, что в Европу болезнь могли завезти из США, настаивает автор статьи.

Как только Америка осознала, что распространение коронавируса следует взять под жёсткий контроль, она единоличным решением закрыла границы с Европой, даже не проконсультировавшись с традиционными союзниками. «Вместо того чтобы объединить усилия с Европой в борьбе с эпидемией, США предали своих союзников, нанеся тем самым серьёзный удар по и без того шаткому уровню доверия между американцами и европейцами, и это, по всей видимости, разозлило Европу», — комментирует Ся Гохань. Как отметили в своём заявлении председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель, «Евросоюз не одобряет тот факт, что решение США о введении запрета на въезд было принято в одностороннем порядке и без консультаций».

По мнению аналитика Global Times, примечательно, что со всеми запретами на въезды Великобритания, лидеров которой обвиняют в «безответственной политике» в отношении коронавируса, будет изолирована как от США, так и от Европы. Сначала запрет США на въезд европейцев не включал британцев, но это было неэффективно, потому что последние свободно ездят в Европу и наоборот. Теперь же, как ожидается, все крупные европейские государства на время закроют свои границы и, возможно, приостановят действие Шенгенского соглашения.

Кроме того, как обращает внимание автор статьи, для американцев существует опасность заражения на зарубежных военных базах, как это случилось в Южной Корее, после чего объект сразу же закрыли. Если подобное начнёт происходить в Европе, где сегодня эпидемиологическая ситуация несёт существенные риски для здоровья находящихся в регионе людей, это может иметь негативные последствия для НАТО. Если будут затронуты многие базы США по всему миру, это может сказаться на «глобальной гегемонии» США и ещё сильнее отдалить их с Европой друг от друга.