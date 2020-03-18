Welt: эксперт по страхам призвал не поддаваться принципу «сначала пища, а потом мораль»

Делать запасы — древний инстинкт человека, однако сейчас в панических закупках нет никакой необходимости, считает немецкий профессор в сфере психиатрии и исследования страха Борвин Банделов. В интервью телеканалу Welt он призвал проявлять солидарность, трезво оценивать ситуацию и не поддаваться принципу «сначала пища, а потом мораль». В конце концов, от голода за время эпидемии ни в Китае, ни в Италии никто не умер.

Мы установили связь по Skype с профессором Борвином Банделовом. Он психиатр, исследователь страха и преподаватель университета в Гёттингене. Добрый день, господин профессор!

БОРВИН БАНДЕЛОВ, профессор университета Гёттингена: Добрый день!

Как вы оцениваете эту эпидемию коронавируса, которая сейчас плотно охватила Европу и Германию, как и весь мир? Может быть, люди на данный момент всё ещё обращаются с ней слишком беспечно?

БОРВИН БАНДЕЛОВ: Есть разные люди. Одни отрицают коронавирус. Они говорят: мы всё равно ходим на вечеринки. И есть другие, которые держатся в стороне и вообще больше не выходят на улицу. Я думаю, самым лучшим сейчас было бы сохранять способность трезво оценивать ситуацию и придерживаться всех предлагаемых возможностей, чтобы замедлить распространение вируса, но при этом не поддаваться панике. Например, не стоит панически закупаться в магазинах. Это неуместно, потому что мы знаем по опыту Италии или Китая, что никто не умер от голода во времена вируса. Я считаю, что и в Германии ничего подобного не случится. Поэтому способность трезво оценивать ситуацию важна. Будут вводиться новые, более жёсткие ограничения, что, конечно, приведёт и к значительному росту страха среди населения.

Но ведь об этом легче сказать, чем сделать? Когда я прихожу в супермаркеты в районе, где я живу, я думаю — что же тут творится? Люди едва ли не бросаются друг на друга, как будто речь идёт о последних макаронах, последнем хлебе и о последних овощах и фруктах.

БОРВИН БАНДЕЛОВ: Это древний человеческий инстинкт — делать запасы. Раньше, сотни тысяч лет назад, люди, которые этим не занимались, погибали. Это всё ещё сохраняется в нашем геноме. Однако сейчас это неуместно. В первую очередь, это приводит к тому, что люди, которым нужно купить немного, тоже не смогут ничего получить. Другие люди годами набивали закрома. В этом нет смысла. Нужно проявлять солидарность и подумать о том, что другие люди тоже хотят что-то купить.

Что говорит ваш профессорский опыт в случае такого кризиса, господин Банделов? Если он будет обостряться и дальше — тогда получится, что своя рубашка ближе к телу? Или нет?

БОРВИН БАНДЕЛОВ: Поначалу люди проявляют солидарность. Очень многие вызываются, к примеру, помочь пожилым людям с покупкой продуктов. Однако затем дело может дойти до той фазы, когда вступает в силу принцип «сначала пища, а потом мораль» по Бертольду Брехту. Это означает, что люди начинают ломать все социальные рамки и думать только о себе. Вообще-то для нас нет совершенно никакой необходимости переставать проявлять солидарность. Тем не менее некоторые люди уже начинают так поступать.

Профессор Банделов, большое спасибо за ваш анализ ситуации. Будем надеяться, что до худшего не дойдёт. Спасибо за этот разговор.

БОРВИН БАНДЕЛОВ: Спасибо.

Дата выхода в эфир 17 марта 2020 года.