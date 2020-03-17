SCMP: китайские СМИ возмущаются, что Запад не хочет перенимать опыт борьбы с коронавирусом

С помощью упорной борьбы с коронавирусом и применения комплексных мер Китай сумел взять под контроль распространение заболевания на своей территории. Теперь, когда коронавирус стремительно охватывает западные страны, казалось бы, они могли бы поучиться у Поднебесной, однако, к возмущению китайских СМИ, так этого и не сделали, пишет South China Morning Post.

Судя по статистике, Китай взял под контроль вспышку коронавируса в своих границах, и с каждым днём заболевших становится всё меньше, пишет South China Morning Post. Пекин набрался опыта — и теперь его СМИ критикуют Запад за медлительность и халатность в борьбе с новым заболеванием.

Недавно ВОЗ объявила Европу новым эпицентром пандемии — ранее это звание принадлежало Китаю, где впервые был обнаружен коронавирус. Число заражённых в Испании превысило 4 тыс., а Италия, где насчитывается более 20 тыс. заболевших, объявила общенациональный карантин.

Сегодня, пока западные власти отчаянно пытаются сдержать распространение коронавируса, Пекин постепенно переводит фокус на то, чтобы предотвратить новые случаи заражения, «завезённые» из-за рубежа. Поэтому отныне все, кто прибывает в китайскую столицу, будут вынуждены провести несколько дней в карантине.

В то же время, как считает профессор политологии Нанкинского университета Гу Су, «машина пропаганды» Поднебесной тоже переключила внимание с внутригосударственных проблем на зарубежные. По мнению аналитика, Китай пытается поделиться наработанным опытом.

Так, в субботу 14 марта на своей странице в популярной местной соцсети WeChat государственный канал CGTN написал, что некоторые страны плохо понимают всю серьёзность эпидемии и что международному сообществу необходимо более эффективно координировать усилия для борьбы с коронавирусом. По данным CGTN, китайские медики поделились информацией о диагностике и лечении коронавируса в международных публикациях, но этим материалам «было уделено недостаточно внимания». Также канал процитировал слова специалиста нанкинской больницы Чжунда Цю Хайбо, который отметил, что некоторым странам, возможно, придётся на собственном опыте усвоить уроки, которые извлёк для себя Китай.

Кроме того, китайские СМИ критикуют и уровень подготовки западных стран к эпидемии. К примеру, вместо закрытия школ и отмены крупных спортивных соревнований премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британцам будет полезнее вырабатывать групповой иммунитет. Швеция объявила, что не станет закрывать школы, а брать анализы на коронавирус будет только у больных и пожилых.

Со стороны обоих государств отказываться от борьбы с коронавирусом — настоящее «преступление», утверждает главный редактор националистического китайского издания Global Times Ху Сицзинь. По его мнению, стратегия выработки «группового иммунитета» нанесёт серьёзный удар по международным усилиям по сдерживанию распространения коронавируса, а также снова переложит на плечи Китая бремя борьбы с заболеванием.

Глава отделения инфекционных заболеваний Шанхайской больницы Хуашань при Фуданьском университете Чжан Вэньчжун подчёркивает: «Мы думали, что весь мир начнёт вводить схожие меры для сдерживания коронавируса, как и Китай, — так, как это сделали Сингапур, Япония и Южная Корея. Но Европа стала новым очагом и навлекла на нас массивную неопределённость».

Тем не менее, обращает внимание South China Morning Post, в своих официальных заявлениях китайские власти пока от критики в адрес западных коллег воздерживаются. Напротив, МИД КНР заявляет, что предпринятые Пекином меры помогли миру выиграть время, и призывает к международному сотрудничеству в сдерживании пандемии и работе над вакциной. Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич согласен. «Страны не должны пускать всё на самотёк, сдаваться и говорить: «Мы не знаем, все всё равно заразятся», — заявил он в недавнем интервью CGTN.

Как считает Гу Су из Нанкинского университета, «пока китайские СМИ не преувеличивают» со своей критикой в адрес западных правительств, поскольку понимают, что те могли бы поучиться у КНР, но только неизвестно, сделают ли они это. Гу признаёт, что и китайские власти получили свою долю критики за недостаточную работу на начальных этапах распространения коронавируса. Но если бы Запад обратил внимание на «беспрецедентные усилия по сдерживанию вируса в течение последних 50 дней, он был бы куда лучше подготовлен».