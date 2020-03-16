«Чем думали люди, когда принимали такие решения?»: Лукашенко о закрытии российской границы
Ситуация с закрытием Россией своей границы с Белоруссией из-за коронавируса не то чтобы вызывает очень сильное беспокойство, но требует внимания. Как передаёт TUT.BY, об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно. Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Белоруссии и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», — сказал Лукашенко.
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