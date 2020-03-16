«Чем думали люди, когда принимали такие решения?»: Лукашенко о закрытии российской границы

Александр Лукашенко заявил, что ситуация с закрытием Россией своей границы с Белоруссией из-за коронавируса не то чтобы вызывает очень сильное беспокойство, но требует внимания. Как пишет TUT.BY, белорусский президент также призвал российскую сторону и жителей двух стран не создавать панику, которая может усложнить и так непростые на сегодняшний день отношения между двумя государствами.

Ситуация с закрытием Россией своей границы с Белоруссией из-за коронавируса не то чтобы вызывает очень сильное беспокойство, но требует внимания. Как передаёт TUT.BY, об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно. Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Белоруссии и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что это Белоруссии, возможно, стоило бы бояться, чтобы огромная Россия не «завирусила» её. Лукашенко подчеркнул, что в сложившейся ситуации главное, чтобы не пострадали люди и экономика.

«А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн тонн груза переместились транзитом. Они что через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 млн тонн нефти транспортируют по нефтепроводу «Дружба». Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?» — задался вопросами белорусский президент.

Лукашенко призвал российскую сторону и жителей двух стран не создавать панику.

«Не надо излишних движений, которые бы усложнили и так непростые на сегодняшний день отношения между двумя государствами», — добавил Лукашенко.