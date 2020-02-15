Bloomberg: спор Минска и Москвы угрожает поставкам нефти в Европу

Александр Лукашенко заявил, что из обещанных Россией 2 млн тонн нефти в месяц Белоруссия пока получила только четверть. По его словам, если такой недобор сохранится, то Минск может начать отбор недостающего объёма из той нефти, что Россия поставляет в Европу транзитом через белорусскую территорию.

Давний спор, который Россия и Белоруссия ведут из-за нефти, впервые угрожает навредить поставкам углеводородов в Европу, пишет Bloomberg. Александр Лукашенко пригрозил, что Минск будет забирать нефть из транзитного трубопровода, если поставки из России в феврале будут меньше 2 млн тонн, о которых страны договорились.

Как отмечает издание, страны спорят из-за цены на энергоносители. В Кремле заявляют, что не могут заставить компании поставлять нефть по ценам ниже тех, что они ставят.

Россия и Белоруссия недавно договорились о поставках 24 млн тонн нефти в этом году. Но пока что Белоруссия получила лишь 500 тыс. тонн, то есть четвёртую часть от того, что ожидала.

Помимо того, что Минск может отобрать часть нефти из той, что идёт транзитом, Лукашенко также напомнил, что можно повернуть одну из веток вспять, чтобы нефть из Европы шла в Белоруссию, а не из России в Европу.

Лукашенко обещает сократить почти полную зависимость от российской нефти до уровня в 40%. Он ищет варианты поставок нефти из Саудовской Аравии, ОАЭ, США через порты на Балтике и на Чёрном море. И всё же, как отмечает Bloomberg, Белоруссии, которая всегда опиралась на своего мощного соседа, это сложно делать. Сам Лукашенко утверждает, что ему намекают, будто в обмен на дешёвые нефть и газ он должен согласиться с объединением двух стран, но такой сценарий он считает неприемлемым.