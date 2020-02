Washington Post: Запад должен помочь Лукашенко спасти страну от Путина

Несмотря на санкции и ухудшение отношений с Москвой, нельзя сказать, что Западу удалось сдержать все попытки президента Путина контролировать постсоветское пространство — и теперь он снова стремится «подчинить себе Белоруссию», пишет The Washington Post. И хотя отношения Запада и Минска остаются сложными, необходимо сделать всё возможное, чтобы помочь Белоруссии для её «освобождения от России», говорится в статье.

Российский президент Владимир Путин «положил глаз» на Белоруссию, пытаясь вновь «подчинить себе» эту страну с 10-миллионным населением, расположенную между Россией, Прибалтикой и Польшей, пишет The Washington Post. Значительную часть своего многолетнего пребывания у власти Путин уделил «попыткам восстановить контроль» над бывшими республиками Советского Союза, подчёркивается в статье: «Он применял экономическое давление, организовывал подтасовки на выборах, проводил пропагандистские кампании и кибервойны, а в случае с Грузией и Украиной прибегнул к военному вторжению».



В большинстве случаев эти усилия Кремля оказались безрезультатными и лишь способствовали тому, что от России «отдалились страны, которые раньше были её близкими друзьями», сообщает The Washington Post. Вместе с тем нельзя сказать, что «Путина удалось сдержать», предупреждают авторы статьи. По их мнению, сейчас он «предпринял новую попытку подчинить себе Белоруссию» и настойчиво стремится заставить белорусского президента Александра Лукашенко выполнить все положения подписанного 20 лет назад соглашения о создании Союзного государства.



По сути, это превратило бы Белоруссию «в провинцию» Москвы, подчёркивается в статье, поэтому Западу лучше помочь Минску оказывать сопротивление Путину: «Лукашенко сопротивляется этому и говорит, что не хочет оказаться «последним президентом Белоруссии». И хотя он очень далёк от того, чтобы быть привлекательным партнёром для Запада, его попытки спасти свою страну заслуживают поддержки».



Несомненно, опыт предыдущих отношений между Лукашенко и Западом сложно назвать положительным, поясняют авторы: «Этот лукавый автократ ушёл от требований Путина об уступках в области суверенитета, но также не отреагировал и на давление, которое оказывал Запад для либерализации его режима, ловко лавируя между двумя сторонами». И хотя на Западе возлагали определённые надежды на белорусские выборы в 2006-м и 2010 году, однако Лукашенко «подтасовал их результаты, а затем жестоко подавил протесты», подчёркивает The Washington Post.



Это привело к тому, что США и Евросоюз ввели санкции против Белоруссии, не говоря уже о том, что в Минске с 2008 года нет американского посла. Однако «из-за последних действий Путина» отношения между Западом и Белоруссией могут измениться, прогнозируют авторы. Российский лидер остановил поставки субсидированной нефти, от которой сильно зависит белорусская экономика, и одновременно потребовал реализовать положения «спящего» уже в течение долгого времени союзного договора, не откликаясь на призывы Лукашенко предоставить скидки на нефть и газ, сообщается в статье.



Если такое положение сохранится, то экономике Белоруссии будет нанесён серьёзный ущерб, учитывая, что пятая часть её экспорта состоит из продуктов переработки дешёвой российской нефти, прогнозирует The Washington Post. «Лукашенко устроил настоящее шоу, сопротивляясь российскому давлению, и купил перевозимую танкером партию нефти из Норвегии. А госсекретарь США Майк Помпео во время посещения Минска 1 февраля устроил шоу из оказания помощи Лукашенко», — отмечают авторы, напоминая, что это был первый визит главы Госдепартамента США в Белоруссию с 1993 года.



Помпео пообещал направить в Минск нового американского посла и заверил, что американские производители энергоносителей готовы обеспечить 100% белорусских потребностей «по конкурентным ценам». «Конечно же, Помпео получил определённое удовлетворение от этого предложения, сделанного как раз в момент, когда Россия поддерживает на плаву нефтяную промышленность Венесуэлы, несмотря на американские санкции. Но даже если все сделанные обещания будут выполнены, это не спасёт белорусские нефтеперерабатывающие заводы», — предупреждают авторы.



По их мнению, вместо этого Лукашенко рискует оказаться перед сложным выбором: «Подчиниться Путину (по крайней мере, сделать шаги в этом направлении) — или подвергнуть свою экономику шоковой терапии, что будет необходимо для освобождения от России». И если белорусский лидер предпочтёт второй вариант, тогда Соединённые Штаты и Евросоюз должны сделать всё возможное, чтобы облегчить Минску этот «болезненный» выбор, одновременно продолжая оказывать на него давление, чтобы добиться улучшения ситуации в области соблюдения прав человека в Белоруссии, заключает The Washington Post.