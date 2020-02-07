Обозреватель Foreign Affairs объяснил, чем чреват конфликт между Москвой и Минском

Вопрос об интеграции всё больше раскалывает Россию и Белоруссию, что может привести к «неожиданному кризису», пишет обозреватель Foreign Affairs Джеффри Манкофф. По его мнению, если Москва будет и дальше стремиться «подчинить» Минск, она может дестабилизировать соседнюю страну и тем самым обострить своё и без того напряжённое противостояние с Западом.

«На фоне политических потрясений, вялотекущей войны с Россией и общего ощущения хаоса, охватывающего Украину последние шесть лет, соседняя Белоруссия стала казаться оазисом стабильности: застойной, но спокойной. В последние недели это затишье было нарушено прекращением поставок нефти, протестами, перестановками в правительстве, неожиданными военными учениями и резкой критикой в адрес России со стороны белорусского президента Александра Лукашенко», — пишет обозреватель Foreign Affairs Джеффри Манкофф.

По его словам, отчасти стабильности Белоруссии объясняется её близостью с Россией, «которой она никогда серьёзно не сопротивлялась». Но равновесие в этих отношениях начало меняться по мере того, как Москва стала активнее пытаться ещё теснее связать с собой Минск.

Однако Белоруссия не разделяет энтузиазм России об интеграции, и переговоры по этому вопросу в декабре закончились неудачей. Если Москва продолжит пытаться притягивать к себе Минск, она рискует ещё больше оттолкнуть его, считает публицист.

На его взгляд, как и в случае с Украиной, Москва рискует недооценить готовность белорусов защищать свою независимость, что может привести к «неожиданному кризису». Если Россия будет предпринимать дальнейшие шаги «подчинить своего соседа», она может дестабилизировать Белоруссию и обострить своё и без того напряжённое противостояние с Западом.

После распада Советского Союз Белоруссия почти не реформировалась. В отличие от многих соседних государств, которые стремятся к большей независимости от России, развивая связи с ЕС и НАТО, страна в целом отказалась от политической и экономической интеграции с Западом.

Вместо этого выстроенное президентом Александром Лукашенко социальное государство «в советском стиле» зависит от субсидий на российскую нефть и газ. Кроме того, Россия является крупнейшим торговым партнёром Белоруссии, обращает внимание автор статьи.

По его мнению, отношения с Белоруссией обладают особым статусом для российских властей. Они считают, что обе страны имеют общее культурное и историческое наследие. Точно также Кремль относится к Украине.

Но во многих отношениях Белоруссия даже ближе к России, чем Украина. Большинство белорусов говорят на русском языке в качестве основного языка, а Белорусская православная церковь является подразделением РПЦ.

Несмотря на общность двух стран, существует достаточно факторов, которые их разделяют. Хотя Лукашенко «в значительной степени подчинился» России, он не спешит расставаться с суверенитетом Белоруссии. Минск в лучшем случае был «невольным участником» противостояния между Москвой и Западом. К примеру, он отказался признавать «аннексию Крыма»* и помогал европейским производителям обходит российское эмбарго, обращает внимание Манкофф.

Когда в прошлом Лукашенко чувствовал, что независимость Белоруссии находится под угрозой, он даже делал «робкие шаги» навстречу Брюсселю. Но сейчас этот подход менее жизнеспособен. Ведь напряженность в отношениях между Россией и Западом достигла рекордного уровня, а ЕС занимают более насущные проблемы.

Лукашенко может указать на поддержку госсекретаря США Майка Помпео, который во время недавнего визита предлагал поставлять в страну американские нефть и газ. Но это предложение выглядит «в значительной степени бессмысленным», учитывая стоимость поставок, отмечает публицист.

По его словам, Лукашенко — далеко не единственный барьер, которые не даёт Белоруссии превратиться в «российскую провинцию». Значительная часть населения страны также скептически относится к этой идее. Согласно опросам, большинство белорусов предпочитают сохранять хорошие отношения со всеми своими соседями, а их поддержка интеграции с Россией остаётся низкой.

«К сожалению для Белоруссии, Россия даёт понять, что хочет ускорить темпы интеграции. Война на Украине и возникшее в результате противостояние с НАТО сделали Белоруссию еще более важной для России в геополитическом плане», — рассуждает колумнист.

Размещая войска в Белоруссии, Россия может оказать дополнительное давление на Украину и затруднить НАТО защиту его восточного фланга. И наоборот, если страна сделает поворот на запад, Москва потеряет потенциальную военную базу, а политическое и экономическое влияние США и ЕС на Минск увеличится. Свержение белорусского правительства в результате «народного восстания», как на Украине, также станет «кошмарным сценарием» для Москвы, которая «опасается, что её собственные граждане могут последовать их примеру».

Как предполагает Манкофф, Москва отреагирует на любой распад государственной власти в Белоруссии почти так же, как на свержение Виктора Януковича в 2014 году. Но в отличие от Украины она не сможет «эксплуатировать» внутреннюю напряжённость между русскоязычным востоком и украиноязычным западом, потому что в Белоруссии не существует подобного раскола.

«Зато она почти тридцать лет является независимым государством, которым немногие белорусы готовы пожертвовать, какой бы ни была их этническая или языковая принадлежность. Попытка решить вопрос силой, будет ли Лукашенко контролировать Минск или нет, была бы катастрофической ошибкой», — предупреждает автор статьи.

По его мнению, необходимо следить за подходом, который Россия займёт в этом вопросе в следующие месяцы и годы. Если Москва выполнит свою угрозу прекратить субсидированные поставки нефти, Лукашенко, возможно, придётся отказаться от части государства всеобщего благосостояния, которая помогла примирить многих белорусов с его «авторитарным правлением». Как минимум, из-за нехватки средств он будет вынужден передать часть критически важной инфраструктуры под контроль России. И если молодое поколение Белоруссии, «которое одновременно более националистическое и более космополитическое, чем пожилые белорусы», станет угрожать правлению Лукашенко, Москва может попытаться навязать ему «фаустовскую сделку»: обменять его политическое выживание на интеграцию с Россией.

«Для Запада ни один из этих результатов не был бы желательным. Хотя авторитарный Лукашенко часто доставлял неудобства, его способность сдерживать влияние России была недооценённым даром для региональной стабильности. Стремление Москвы к политическому, экономическому или военному контролю над Белоруссией рискует нарушить это равновесие», — заключает Джеффри Манкофф.