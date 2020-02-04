Замглавы МИД Польши: когда-нибудь президент России извинится за преступления СССР

Санкции в отношении России необходимо сохранить, потому что иначе Кремль будет уверен в том, что его политика силы в международных отношениях правильна, считает замглавы МИД Польши Павел Яблонский. По его мнению, в этом случае Москва «приступит к очередным гибридным операциям» в Белоруссии, Молдавии и прибалтийских странах. В интервью изданию Rzeczpospolita дипломат подчеркнул, что миссия Польши в ЕС состоит в том, чтобы донести до других стран, что угроза со стороны России реальная, а не абстрактная.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, но имеет место и точка зрения, что она началась лишь в 1941 году. В России этого мнения придерживаются уже долгое время, потому что россияне не хотят принимать к сведению то, что происходило до июня 1941 года, заявил в интервью Rzeczpospolita заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

«С определённой точки зрения, это понятно. Каждый народ любит строить мифы на позитивных элементах своей истории, но всё имеет определённые границы. Я не могу представить, чтобы Германия притворялась, что Гитлер представлял собой какую-то внешнюю силу и что её история началась только в 1946 году. Есть элементы самоочищения, через которые страны должны пройти. В России этот процесс, по всей видимости, займёт ещё некоторое время. Однако я думаю, что мы дождёмся того, когда российский президент, так же как президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сможет выйти и сказать: Советский Союз совершил преступления, и мы приносим свои извинения за это», — рассказывает дипломат.

На комментарий о том, что он является ярым оптимистом, дипломат ответил: «Нет ничего вечного. Казалось, что и Советский Союз тоже будет существовать вечно». Именно поэтому, по мнению Яблонского, санкционную политику в отношении России нужно продолжать. Хотя россияне пытаются показать, что санкции на самом деле не возымели за шесть лет никакого эффекта, и это даёт повод некоторым западным политикам вести разговор о перезагрузке отношений с Россией, чтобы вновь спокойно торговать с ней сырьём и вести бизнес. «Многие относятся к России как к чему-то далёкому, чему-то, что не представляет собой реальной опасности», — подчёркивает он.

Яблонский приводит в пример испанских политиков, которые до недавнего времени считали, что Россия — это совершенно нормальная страна, внешний партнёр, возможно, немного сложный. Но этот подход стал меняться, когда Россию начали подозревать в попытке повлиять на каталонцев «гибридными методами», — как на сторонников, так и на противников идеи независимости региона. Теперь испанцы уже внимательнее присматриваются к России. «Возможно, это ещё не прорыв, но это повлияло на осознание того, что угроза со стороны России не абстрактна. Вот почему одна из наших главных целей в Европейском союзе состоит в том, чтобы поднимать вопрос о России. Мы считаем, что её нельзя воспринимать в качестве нормального партнёра, потому что она оккупировала* Крым, Донбасс и жестоко преследует оппозицию», — объясняет дипломат.

И это вовсе не антироссийская фобия Польши, а реальная оценка ситуации, уверен Яблонский. «Российская пропаганда», по его мнению, часто представляет Польшу как государство, которое не имеет большого значения, как марионетку США, а с другой стороны — как страну, которая активно выступает против России — немного смешную и одновременно немного опасную страну. «Это непрекращающаяся пропагандистская игра, которая вызывает у россиян отвращение к нам», — добавляет он.

При этом Павел Яблонский согласен с тем, что поляки и россияне любят друг друга намного больше, чем политики, которые их представляют, потому что, несмотря на все проблемы, это близкие друг к другу народы. «Мы смотрим на результаты исследований на тему того, как оцениваются отдельные страны. В них отчётливо видно, что Россию не воспринимают хорошо, в то время как самих россиян считают дружелюбным народом. В межличностных отношениях нет враждебности», — уверяет он.

В беседе с изданием Rzeczpospolita заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский в очередной раз напомнил, что санкции в отношении России необходимо сохранить, потому что иначе Кремль будет уверен в том, что его политика силы в международных отношениях правильна, и продолжит «проведение гибридных операций». Белоруссия, Молдавия и прибалтийские страны стоят на очереди.





* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

