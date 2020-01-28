Polskie Radio: тест на изоляцию — польский историк об «антипольской кампании» России

Уникальная история Польши времён Второй мировой войны очень неудобна для современной Москвы, отметил польский историк Генрик Глебоцкий. В интервью Polskie Radio он утверждает, что Россия использует историю в своих политических целях. Именно поэтому в российских СМИ развёрнута мощная антипольская кампания, цель которой, по его словам, состоит в том, чтобы «провести испытания по изоляции Польши» и ослаблению её авторитета на международной арене.

«Россия проводит испытания по изоляции Польши. Здесь ключевым окажется, какую позицию займут представители западного мира… Ведь всем известно, кто спровоцировал войну, кто и какую роль в ней сыграл», — рассказал в беседе Polskie Radio польский историк Генрик Глебоцкий, которому Россия в 2017 году запретила въезд на свою территорию, тем самым заблокировав его архивные исследования.

В интервью учёный рассказывает, что у Польши была серьёзная проблема, чтобы донести до других стран свой опыт, следующий из уникальной ситуации во время Второй мировой войны. В то время когда многие страны видели только возможность союза с одной из тоталитарных держав против другой, Польша выбрала свой суверенный путь, отвергнув оба тоталитаризма, при этом он добавляет, что Польша заплатила за это очень дорого.

«Это были 6 миллионов граждан Польши, половину из которых убили за то, что они евреи, но и около половины из этого числа — за то, что они были поляками. Поляки хотели остаться независимыми и отвергли перспективу союза с преступными идеологиями и системами, лишающими свободы и разрушающими наши ценности», — заявил он.

Историк объяснил, что условием проведения тоталитарных расовых и классовых экспериментов посредством массовой депортации и геноцида, включая преступление холокоста, в Польше и во всей Центральной Европе было разрушение польской государственности, которую справедливо называли «щитом Европы», сдерживающим немецкий и советский ревизионизм.

«Случай с Польшей особенно неудобен для современной Москвы, потому что она в своих трактовках фальсифицирует историю, показывая, что дело обстояло совершенно иначе», — разъясняет он. Генрик Глебоцки отмечает, что образ Польши как враждебной, «фашистской» страны, союзника Третьего рейха, последовательно выстраивался и перед Второй мировой войной. Тезисы этой сталинской пропаганды оправдывали убийство по меньшей мере 111 тыс., а может, даже около 200 тыс. поляков, граждан СССР, признанных в то время «пятой колонной» в рамках «польской операции» НКВД, во время Большого террора 1937—1938 годов.

В интервью Глебоцкий также делится тем, что у него сложилось впечатление, что попытка свалить на Польшу как государство и нацию ответственность за процессы, которые привели к геноциду еврейского населения, была сознательно подготовлена.

На вопрос о том, чего ещё можно ожидать от последней исторической кампании Кремля, он затруднился дать однозначный ответ, но ввиду того, что имело место в течение прошлого месяца с начала пропагандистской кампании, которая началась примерно 19—20 декабря и всё ещё продолжается, он делает несколько выводов.

По мнению Глебоцкого, прежде всего, это не случайные утверждения, вызванные эмоциями, а намеренно спланированные действия, которые звучат непосредственно «с трона» и которые диктует «вертикаль власти». Это отсылка к некоторой давней традиции с культурным прошлым, когда правитель, позднее политический лидер в советское время, определял направление дебатов и пропаганды своими заявлениями. При этом он отмечает, что пока не было видно заявлений со стороны важных российских учёных, историков, которые поддержали бы такие позорные тезисы.

Степень манипуляционного и пропагандистского воздействия на общество в современной России действительно очень высока, констатирует Глебоцкий и делает другой вывод: обвинения против Польши были подобраны в значительной степени для целей внутренней политики и хорошо вписываются в существующие и нуждаются только в реанимации стереотипы всё ещё советской, сталинской пропаганды. «Кремлю через средства массовой информации удалось навязать собственную трактовку того, что происходит в Польше в плане памяти о Второй мировой войне и коммунизме. То есть наши действия по демонтажу памятников, прославляющих иностранное господство, тоталитаризм и коммунизм, навязанный Польше, а также памятников триумфа сталинской Красной армии, годами изображались Кремлём как преднамеренное уничтожение могил героев, которые сражались против нацизма», — рассказывает он.

По мнению польского историка, также весьма очевиден тот факт, что российские СМИ получили, если не приказ, то хотя бы сигнал о политической востребованности материалов о Польше. «Каждое политическое заявление в нашей стране сейчас широко комментируется. До сих пор российские газеты совсем не интересовались происходящим в Польше и не приводили мнения польских комментаторов в таком количестве. И теперь почти каждый портал или телевидение уделяет этому много внимания. Я помню, что были годы, когда Польша практически не существовала в российских СМИ», — вспоминает учёный. Ввиду предстоящих годовщин, таких как конец Второй мировой войны, освобождение Освенцима, Катыни, варшавской битвы, такая тенденция вызывает беспокойство, потому что можно ожидать очередных провокаций, уверен историк.

По его мнению, вся эта кампания может быть своего рода проверкой, в какой степени возможно осуществить процесс изоляции Польши и её позиции на «ментальной карте» мира, в ЕС и НАТО. Это операция из области «культурных войн». В России уже некоторое время используется термин «культурная безопасность». Власть часто рассматривает культуру как пропаганду, как во времена Ленина.

«У меня сложилось впечатление, что большевистское определение культуры возвращается как оружие психологической и пропагандистской войны. Действия в отношении Польши могут быть результатом такого видения, где культура — это пропаганда, а история — это политика с уклоном в прошлое», — подчёркивает он.

И хотя в настоящее время проверка того, насколько сильно может быть изолирована Польша, не принесла удовлетворительных результатов, о чём свидетельствует ход памятных мероприятий в Иерусалиме, Россия становится всё более желанным партнёром для многих стран. Поэтому попытку ослабить позицию и авторитет Польши следует рассматривать как элемент её региональной и глобальной игры, резюмирует в интервью Polskie Radio польский историк Генрик Глебоцкий.