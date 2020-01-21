Польский журналист предупредил Израиль об опасности «торговли историей» с Россией

Израиль, пытаясь угодить Владимиру Путину за счёт президента Польши Анджея Дуды, превратил памятные мероприятия в Иерусалиме в чистой воды политическое мероприятие под диктовку Кремля, пишет польский журналист Конрад Колодзейский в статье для портала wPolityce. Журналист предостерегает: так легко согласившись использовать память о холокосте в политических целях, Израиль может понести фиаско на международной арене, потому что «торговля историей» с Россией — весьма рискованное дело.

Президент Польши Анджей Дуда принял очень хорошее решение, заявив в начале месяца, что он не поедет в Иерусалим на памятные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине освобождения лагеря Освенцим. У польского президента нет никаких оснований для того, чтобы выслушивать указания и клевету Владимира Путина, пишет на портале wPolityce польский журналист Конрад Колодзейский. При этом автор отмечает, что на самом деле виновнее всего Израиль, власти которого согласились с тем, что встреча в Иерусалиме превратились в чистой воды политическое мероприятие под диктовку Кремля.

«Речь в Иерусалиме — это возможность для Владимира Путина повторить перед камерами со всего мира свою собственную версию истории, согласно которой Польша вместе с Гитлером начала Вторую мировую войну и привела к истреблению евреев. В этой версии истории сталинский Советский Союз играет исключительно роль победителя нацистов и освободителя Европы и евреев от нацистского ига. Здесь Путин играет в свою игру, которая касается не памяти жертв холокоста, а лишь защиты международной позиции России и разгрома Польши», — объясняет журналист.

В статье автор также отмечает, что насколько интересы российского лидера очевидны, настолько сложно понять позицию Израиля, который согласился на это. «Да, отношения между Польшей и Израилем очень сложные, но на этот раз мяч был на стороне Израиля. Эта страна не воспользовалась шансом немного наладить наши отношения», — с сожалением констатировал Конрад Колодзейский.

Журналиста также удивляет то, что Израиль, пытаясь угодить Путину за счёт Дуды, так легко пошёл на то, чтобы память о холокосте использовать в политических целях. Согласившись на то, чтобы Путин сыграл роль главного борца с антисемитизмом, Израиль рискует нанести себе большой ущерб на международном уровне, уверяет он. И даже если Израиль не выбирал Путина на эту роль, а только начал с ним игру, он всё равно таким образом становится его партнёром. «Эта игра, а точнее торговля с Россией, может быть очень рискованной. Тем более что товаром на продажу здесь выступает история», — резюмирует на портале wPolityce польский журналист Конрад Колодзейский.