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TVP Info: Россия хочет переложить ответственность за Вторую мировую с Германии на Польшу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Польша слишком много внимания уделяет конференции в Иерусалиме, на которую отказался ехать глава страны Анджей Дуда, считает эксперт по международным отношениям Ежи Таргальский. Он уверен, что это мероприятие станет пропагандистским шоу, направленным против Польши.
TVP Info: Россия хочет переложить ответственность за Вторую мировую с Германии на Польшу
Reuters
Польский эксперт по международным отношениям Ежи Таргальский не находит ничего удивительного в отставке премьер-министра России Дмитрия Медведева, так как в течение последних 8—10 месяцев говорилось, что позиция Медведева ослабевает и его могут отозвать, сообщает TVP info.
 
«На мой взгляд, сейчас в России ничего важного не происходит. Это своего рода театр, спектакль. Наиболее важной была встреча Путина с Меркель, на которой, вероятно, было решено, что санкции не будут соблюдаться. Их не отменят, но они останутся на бумаге. Германия не даст Франции обогнать себя в плане ​​сотрудничества с Россией, что в свою очередь очень плохо для нас. Путин совершает сейчас серию пустых жестов, которые ничего не значат, а, безусловно, специалисты из России теперь будут сотрясать воздух и рассуждать, какой же сейчас будет демократия в Кремле», — объяснил он.
 
При этом эксперт добавил, что любой конституционный референдум в России не будет иметь значения, потому что результат известен заранее.
 
На вопрос, почему Россия сейчас критикует Польшу, эксперт ответил: «Это часть игры с Европой. Обвинение Польши в ужасах Второй мировой войны направлено на снятие ответственности с Германии. Польша — это фашистская страна для европейского левачества». 
 
По словам Таргальского, обвинение поляков в антисемитизме — это явное протягивание руки, предложение альянса индустрии холокоста.
 
Таргальский также прокомментировал конференцию, которая вскоре состоится в Иерусалиме. «Это будет пропагандистская дерзость, направленная против Польши, оправдывающая державную роль России в качестве союзника прогрессивных сил», — подчеркнул он. Политолог также считает, что поляки слишком много внимания уделяют этому событию. Он поддержал решение президента Анджея Дуды о том, чтобы отменить свой визит. «Зачем ему туда ехать?» — резюмировал он. 
 

 

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