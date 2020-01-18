TVP Info: Россия хочет переложить ответственность за Вторую мировую с Германии на Польшу

Польша слишком много внимания уделяет конференции в Иерусалиме, на которую отказался ехать глава страны Анджей Дуда, считает эксперт по международным отношениям Ежи Таргальский. Он уверен, что это мероприятие станет пропагандистским шоу, направленным против Польши.

Польский эксперт по международным отношениям Ежи Таргальский не находит ничего удивительного в отставке премьер-министра России Дмитрия Медведева, так как в течение последних 8—10 месяцев говорилось, что позиция Медведева ослабевает и его могут отозвать, сообщает TVP info.

«На мой взгляд, сейчас в России ничего важного не происходит. Это своего рода театр, спектакль. Наиболее важной была встреча Путина с Меркель, на которой, вероятно, было решено, что санкции не будут соблюдаться. Их не отменят, но они останутся на бумаге. Германия не даст Франции обогнать себя в плане ​​сотрудничества с Россией, что в свою очередь очень плохо для нас. Путин совершает сейчас серию пустых жестов, которые ничего не значат, а, безусловно, специалисты из России теперь будут сотрясать воздух и рассуждать, какой же сейчас будет демократия в Кремле», — объяснил он.

При этом эксперт добавил, что любой конституционный референдум в России не будет иметь значения, потому что результат известен заранее.

На вопрос, почему Россия сейчас критикует Польшу, эксперт ответил: «Это часть игры с Европой. Обвинение Польши в ужасах Второй мировой войны направлено на снятие ответственности с Германии. Польша — это фашистская страна для европейского левачества».

По словам Таргальского, обвинение поляков в антисемитизме — это явное протягивание руки, предложение альянса индустрии холокоста.

Таргальский также прокомментировал конференцию, которая вскоре состоится в Иерусалиме. «Это будет пропагандистская дерзость, направленная против Польши, оправдывающая державную роль России в качестве союзника прогрессивных сил», — подчеркнул он. Политолог также считает, что поляки слишком много внимания уделяют этому событию. Он поддержал решение президента Анджея Дуды о том, чтобы отменить свой визит. «Зачем ему туда ехать?» — резюмировал он.