Многие немецкие политики видят в Дональде Трампе конкурента, в то время как с Россией Путина у них нет разногласий, негодует экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Он уверен, что немцы до сих пор ошибочно верят в миф о том, что экономическое и политическое сближение с Россией сулит им золотые горы.

«Мы возвращаемся к опасности совместной власти Западной Европы и России над Центральной Европой. Западная Европа хотела бы договориться с Путиным и пересмотреть архитектуру безопасности в Европе», — заявил в интервью Polskie Radio бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Немецкие СМИ, горячо комментируя субботнюю встречу канцлера Ангелы Меркель и Владимира Путина в Москве, в основном указывают на то, что глава правительства Германии сосредоточилась на общих интересах обеих стран и избегала спорных вопросов. Но согласно результатам исследований, многие немецкие политики считают, что Дональд Трамп является конкурентом их политической концепции, в то время как у большинства они совпадают с интересами Путина.

«Это похоже на особый вид стокгольмского синдрома. Особенно в тот момент, когда у нас есть поворот во внешней политике, связанный с иранским кризисом и всё ещё неразрешённым российско-украинским кризисом. Путин не является лучшим собеседником для решения этих проблем. Он лишь создаёт эти проблемы или способствует им, но никак не является частью их решения», — констатировал Витольд Ващиковский.

«Как немцы, так и французы, создав нормандский формат пять лет назад и начав переговоры в Минске, предполагали, что им удастся без помощи американцев разрешить несколько конфликтов, в том числе на Украине. Они не справились: несмотря на санкции, Россия не уступила», — напомнил бывший министр.

В беседе с Polskie Radio политик объяснил, что в Берлине, а тем более в Париже, начинает преобладать мнение, что в таком случае необходимо наладить серьёзный канал связи с россиянами, ещё больше привлечь их к разрешению проблем и возложить на них ответственность за проблемы европейской безопасности.

Министр напомнил, что в Германии миф о большом российском рынке всё ещё существует. «Поддерживаемый Путиным миф о сотрудничестве ещё с 19 века жив, он говорит о том, что объединение экономик Германии и России будет выгодно как для них, так и для Европы», — резюмировал он.