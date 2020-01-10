Экс-министр иностранных дел Польши: Россия делает диалог с ней невозможным

03:00 Рублёв — о формате ATP Cup: так нечестно Третья ракетка России Андрей Рублёв считает, что формат турнира ATP Cup необходимо реформировать.

03:00 Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в Boeing в Иране Версия о попадании ракеты в украинский Boeing 737 в Иране не исключается, но не является подтверждённой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

03:00 Член команды Макгрегора: нанёс Нурмагомедову несколько хороших ударов Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду Конора Макгрегора, рассказал о потасовке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым после боя россиянина с ирландцем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

03:00 EFJ обратилась в Совет Европы из-за ситуации вокруг Sputnik Эстония Европейская федерация журналистов (EFJ) направила на специализированную информационную платформу Совета Европы уведомление о нарушении прав журналистов агентства Sputnik Эстония.

03:00 Вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае Вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

03:00 Медведев отреагировал на желание экс первой ракетки мира Осаки встретиться с ним Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что хотел бы получить совет от японской теннисистки Наоми Осаки относительно того, как выиграть Открытый чемпионат США.

03:00 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов в пятницу, 10 января, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Александрова обыграла Мугурусу и вышла в финал турнира WTA в Шэньчжэне Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над испанкой Гарбиньей Мугурусой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шеньчжэне.

03:00 В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности В Москве и Московской области до 04:00 воскресенья, 12 января, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передаёт Гидрометцентр.

03:00 «Флорида» обыграла «Ванкувер» в матче НХЛ В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Ванкувер Кэнакс».

03:00 В Росгидромете объяснили аномально тёплую погоду в России Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что аномально тёплая погода в России вызвана отсутствием мощной зоны высокого давления, или «сибирского максимума».

03:00 Вратарь «Нэшвилла» Ринне забросил шайбу в матче НХЛ Вратарь клуба «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».

03:00 Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Анахаймом» в НХЛ В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» обыграл «Анахайм Дакс».

03:00 Опубликовано видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Чёрном море Министерство обороны России опубликовало кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Чёрном море.

03:00 Сборная Сербии обыграла Канаду в четвертьфинале ATP Cup и стала соперником России Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Дениса Шаповалова и принёс сборной Сербии победу в четвертьфинальном противостоянии с командой Канады на ATP Cup.

03:00 Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.

03:00 Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил рекорд клуба по количеству набранных очков за первые 43 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Президент Абхазии не намерен уходить в отставку Президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет уходить в отставку, выход из положения он видит в переговорах. Об этом сообщил первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба. По его словам, обращение парламента может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

03:00 Три очка Панарина и 46 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз».

03:00 ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка» Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.

03:00 В МИД заявили о готовности России обсудить с США кризис вокруг Ирана Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о готовности России к обсуждению с Соединёнными Штатами ситуации вокруг Ирана в случае, если Вашингтон проявит интерес.

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03:00 В Москве 10 января ожидается до +1 °С В Москве в пятницу, 10 января, ожидается до +1 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

03:00 В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

03:00 В Ростове-на-Дону выявили цех по производству поддельного алкоголя Сотрудники полиции Ростова-на-Дону совместно с ФСБ по Ростовской области пресекли деятельность организованной группы по производству поддельной алкогольной продукции, которая незаконно извлекла доход в размере свыше 17 млн рублей.

03:00 В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».

03:00 Помпео признал отсутствие точных данных о планируемой Сулеймани атаке Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News признал, что Вашингтон не обладал точными данными относительно места и времени возможной атаки иранского генерала Касема Сулеймани на американские объекты, когда принял решение провести операцию по его ликвидации в Ираке.

03:00 В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса. Полиция начала проверку по факту происшествия.

03:00 В Крыму заявили о росте числа туристов с Украины В Министерстве курортов и туризма Республики Крым рассказали RT об увеличении числа туристов с Украины в 2019 году.

03:00 Помпео обсудил с Гутеррешем ситуацию на Ближнем Востоке Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем обстановку на Ближнем Востоке, сообщили в Госдепартаменте.

03:00 Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.

03:00 В Крыму рассказали о подготовке к запуску авиасообщения с Арменией Между Симферополем и Ереваном с марта планируется запустить регулярное авиасообщение, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

03:00 Канада примет участие в расследовании крушения самолёта в Иране Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB) по приглашению Ирана примет участие в расследовании крушения самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек.

03:00 В Румынии заявили о «наращивании» военных сил России в Чёрном море Премьер-министр Румынии Людовик Орбан после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Чёрном море на фоне «наращивания» Россией военного присутствия в регионе.

03:00 США направят в Иран эксперта для помощи в расследовании авиакатастрофы Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) по запросу иранской стороны направит в Тегеран своего аккредитованного представителя для участия в расследовании крушения украинского самолёта.

03:00 Белый дом оценил резолюцию об ограничении полномочий Трампа по Ирану Резолюция палаты представителей США об ограничении военных полномочий американского президента Дональда Трампа на военные действия против Ирана подрывает способность Вашингтона противостоять угрозам со стороны Тегерана, заявили в Белом доме.

03:00 Глава Минобороны Абхазии призвал власть и оппозицию к компромиссу Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу для предотвращения «необратимых последствий».

03:00 ИКАО получила от Ирана предварительный отчёт о крушении Boeing Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила от властей Ирана официальное уведомление и предварительный отчёт о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.

03:00 Пожар на НПЗ в Ухте ликвидирован Пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании «ЛУКОЙЛ» в Ухте ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике Коми.

03:00 В СБ ООН пройдёт повторное голосование о продлении гумпомощи Сирии В Совете Безопасности ООН 10 января состоится повторное голосование о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, сообщил пресс-секретарь постпредства России при организации Фёдор Стржижовский.

03:00 В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.

03:00 Иран допустит зарубежных экспертов к участию в деле о крушении Boeing Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского самолёта в Тегеране иностранных экспертов из стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Об этом заявили в иранском правительстве.

03:00 Пристайко и Маас обсудили по телефону минское урегулирование Главы МИД Украины и Германии Вадим Пристайко и Хайко Маас провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование ситуации в Донбассе в рамках Минских соглашений.

03:00 Forbes узнал о появлении в России двух новых долларовых миллиардеров Основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов благодаря сделке по продаже своей компании американскому фонду Insight Partners за $5 млрд станут долларовыми миллиардерами, пишет Forbes.

03:00 Помпео пообещал премьеру Ирака обеспечить защиту граждан обеих стран Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди пообещал предпринять все необходимые меры для защиты американцев и иракцев.

03:00 Иран призвал Канаду поделиться данными о крушении украинского самолёта Тегеран призывает Канаду и другие страны поделиться имеющимися данными о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в иранской столице для расследования причин авиакатастрофы, заявили в МИД Ирана.

03:00 МИД Ирака вызвал иранского дипломата из-за обстрела военных баз Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах Ирана и вручило ему ноту с осуждением ударов по военным базам на иракской территории.

03:00 В Ухте ликвидировали открытое горение на НПЗ Спасатели ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе компании «ЛУКОЙЛ» в Ухте, сообщили в МЧС России.

03:00 Трюдо пообещал Украине помощь в расследовании крушения самолёта Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Оттава окажет помощь в расследовании крушения украинского Boeing 737 в Тегеране.