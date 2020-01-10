Экс-министр иностранных дел Польши: Россия делает диалог с ней невозможным

Российская Федерация и дальше пытается улучшить свои позиции, а так как 2020 год полон годовщин, Польше надо быть настороже, так как она рискует пострадать, уверена бывшая глава польского МИД Анна Фотыга. В эфире телеканала TVP Info она подчёркивает, что слова президента России касательно ответственности Польши за Вторую мировую войну и холокост лживы, но они не являются ничем новым.
«Заявления Владимира Путина об ответственности Польши за Вторую мировую войну и холокост «лживы», но они не являются ничем новым», — считает бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга, которая ныне занимает пост евродепутата от партии «Право и справедливость». Она также выступила в роли автора резолюции Европейского парламента, осуждающей пакт Молотова — Риббентропа. В эфире телеканала TVP Info Фотыга советует быть бдительными по отношению к России.
«Российская Федерация не впервые пытается улучшить свои позиции. 2020 год полон годовщин, и мы должны быть бдительными. Ничего не меняется», — объяснила экс-министр.
Политик также отметила, что Европейский парламент действует сегодня достаточно решительно. «Хотя, конечно, мы все считаем, что лучшей ситуацией была бы ситуация диалога с Россией, но своими действиями Россия препятствует этому диалогу», — добавила она.
Ссылаясь на недавние события на Ближнем Востоке, Фотыга оценила, что отсутствие жертв и только материальный ущерб, нанесённый ракетным ударом Ирана по американским базам в Ираке, свидетельствуют об «оперативной эффективности коалиции», в которой также участвуют поляки.
Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду Конора Макгрегора, рассказал о потасовке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым после боя россиянина с ирландцем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет уходить в отставку, выход из положения он видит в переговорах. Об этом сообщил первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба. По его словам, обращение парламента может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.
Сотрудники полиции Ростова-на-Дону совместно с ФСБ по Ростовской области пресекли деятельность организованной группы по производству поддельной алкогольной продукции, которая незаконно извлекла доход в размере свыше 17 млн рублей.
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News признал, что Вашингтон не обладал точными данными относительно места и времени возможной атаки иранского генерала Касема Сулеймани на американские объекты, когда принял решение провести операцию по его ликвидации в Ираке.
В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса. Полиция начала проверку по факту происшествия.
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB) по приглашению Ирана примет участие в расследовании крушения самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек.
Премьер-министр Румынии Людовик Орбан после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Чёрном море на фоне «наращивания» Россией военного присутствия в регионе.
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) по запросу иранской стороны направит в Тегеран своего аккредитованного представителя для участия в расследовании крушения украинского самолёта.
Резолюция палаты представителей США об ограничении военных полномочий американского президента Дональда Трампа на военные действия против Ирана подрывает способность Вашингтона противостоять угрозам со стороны Тегерана, заявили в Белом доме.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила от властей Ирана официальное уведомление и предварительный отчёт о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.
В Совете Безопасности ООН 10 января состоится повторное голосование о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, сообщил пресс-секретарь постпредства России при организации Фёдор Стржижовский.
Тегеран призывает Канаду и другие страны поделиться имеющимися данными о крушении самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в иранской столице для расследования причин авиакатастрофы, заявили в МИД Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Оттава окажет помощь в расследовании крушения украинского Boeing 737 в Тегеране.