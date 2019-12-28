Журналист Polityka расценил слова Путина об «антисемитской свинье» как вмешательство во внутренние дела Польши

Владимир Путин прибегнул к истории в предупреждающей атаке на Польшу перед важными событиями наступающего 2020 года, пишет польский журналист Марек Щверчиньский. Его заявление о том, что посол Польши времён Второй мировой был «сволочью и антисемитской свиньёй», — это попытка опозорить Польшу, выставить её русофобской страной, а также вмешательство во внутренние дела Варшавы.

Путин снова «взял Польшу под прицел», пишет в издании Polityka польский журналист Марек Щверчиньский. Во время встречи со своими генералами он жёстко говорил о после Липском*, и эти слова должны были сформировать официальный нарратив офицеров, которые в следующем году будут скрупулёзно доносить его до своей армии.

Автор объясняет, что пропаганда всегда играла ключевую роль в советской и российской военной машине, но она должна была использовать менее изощрённые методы, чем язык дипломатии или политики. Вот почему Путин называет польского дипломата «сволочью и антисемитской свиньёй». Это просто подбор адекватных слов коммуникации к ситуации, добавляет он.

Конечно, трудно с полной ответственностью сказать, что творится в голове Путина и его помощников, но цель этой кампании ненавистных высказываний кажется ясной — она ​​должна была опозорить Польшу, вбить клин между Варшавой и её союзниками, внести суматоху в польскую политику в особенно важный период.

«Эта атака требует реакции, основанной на источниках, фактах, авторитетах и ​​науке, и, прежде всего, чёткого стратегического послания, отражающего цели и условия отношений между польским государством и его российским соседом. Польша не должна себя дать втянуть в историческую борьбу, а разоблачить ложь, не отбеливая при этом тёмные страницы своей собственной истории», — уверен Щверчиньский. Потому что Россия и так сделает многое для того, чтобы подорвать и затмить польскую точку зрения, которая может привлечь внимание всего мира в ходе международных событий следующего года. Она готовит рассказ о своей версии истории с надеждой привлечь как больше внимания ввиду своего геополитического преимущества, добавляет он.

Борьба за этот рассказ начнётся снова в январе, когда будет отмечаться 75-я годовщина освобождения бывшего немецкого нацистского лагеря смерти Освенцим—Биркенау. Освобождение начала Красная армия по пути на Запад, на польской земле, за что путинская Россия требует постоянной благодарности. С польской точки зрения, конечно, эти действия и это освобождение были прелюдией к новому системному порабощению, о котором правительство в Варшаве с радостью напомнит. Вот почему Путина, как и многих других мировых лидеров, не будет на памятных мероприятиях в Освенциме. Российский лидер много сделал для поддержки «альтернативных мероприятий» в Иерусалиме, на которых он намерен появиться. Обвинив поляков в антисемитизме, расизме, сотрудничестве с Гитлером, он рассчитывает приравнять поляков к нацистам, обращает внимание польский журналист.

Он отмечает, что с зимы до начала лета в Европе и Польше будет проходить подготовка к американским учениям Defender Europe. В то же время американская политическая сцена будет жить двумя событиями — импичментом Трампа и предвыборной кампанией. Прекрасная возможность подбросить в лихорадку дебатов — всегда резонансную в Америке тему — «участие поляков в холокосте», добавляет он. Вот почему Путин сочетает обвинения в русофобии с обвинениями в расизме и антисемитизме, а также в сговоре с Третьим рейхом. Для него очень важно, чтобы кто-то публично задал вопрос, должны ли Соединённые Штаты оказывать военную помощь стране, которая «сотрудничала с Гитлером». Польша ожидает появления дополнительных американских войск в связи с предстоящими учениями, и поэтому Россия, скорее всего, решила, что это последний шанс, чтобы заставить американцев усомниться в том, действительно ли это того стоит, отмечает Щверчиньский.

Также автор рассматривает атаку Путина как попытку вмешательства во внутреннюю политику Польши. В конце концов, в мае состоятся президентские выборы, и, какова бы ни была роль Анджея Дуды в национальной политике, его президентство, видимое извне и, прежде всего, из Москвы, совпадает с периодом твёрдой реакции НАТО на агрессию России против Украины, западных санкций против Кремля и ослабления энергетического господства Москвы в регионе, а также размещения войск альянса на границах России. Президент Польши играл, возможно, не центральную роль в этих событиях, но он неоднократно оказывался политическим лидером большой группы стран, требующих союзнического и европейского единства против «агрессии Путина».

В апреле Польша вспомнит 10 лет после трагической авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский. В августе Варшава будет отмечать столетие революционной битвы, блокирующей агрессию большевиков на Западе. Польша захочет использовать эти церемонии, чтобы рассказать о своей борьбе с угрозой с Востока и о роли, которую она сыграла в её сдерживании. Путинская Россия захочет заговорить о польской русофобии, которая даже привела к «сотрудничеству с Гитлером». А в августе-сентября состоится 40-я годовщина польской «Солидарности», которая стала началом конца коммунистической системы в Восточной Европе и, следовательно, способствовала «крупнейшей геополитической катастрофе», по мнению Путина, то есть распаду СССР, перечисляет автор.

В свою очередь Москва планирует великое празднование 75-й годовщины Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Известно, что приглашение — лично переданное министром иностранных дел Лавровым — было получено Дональдом Трампом. Трамп может легко отказать, сославшись на пик предвыборной кампании, но, с другой стороны, «поладить с Россией» — это одно из его обещаний предыдущей кампании, которое, к счастью для поляков, он не выполнил. А Трамп привык удивлять, отмечает автор.

Тогда у Варшавы не останется иного выбора, кроме как пригласить его на 100-ю годовщину Варшавской битвы, надеясь, что после отмены его приезда на празднование 80-й годовщины начала войны он почувствует себя обязанным приехать. Однако, чем позднее срок в календаре предвыборной кампании, тем меньше вероятность того, что это произойдёт. И если России удастся хотя бы частично добиться успеха в кампании с клеветой на Польшу, борьба за визит может быть проиграна ещё до её начала. Еврейский электорат в Соединённых Штатах может оказаться уж слишком чувствительным, объясняет польский журналист.

«Итак, мы вступаем в новый год с новой войной, или, скорее, с новой кампанией в продолжающейся войне... Необходимо ответить на новую кампанию, в которой поляки будут считаться ведущими русофобами в Европе, и нельзя позволить Путину разогревать имидж Польши как «вечного врага» России и россиян», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Марек Щверчиньский.

* 24 декабря 2019 года Владимир Путин, ссылаясь на архивный документ, рассказал, что Гитлер прямо заявлял министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии о своей идее «выслать евреев в Африку, в колонии». «На что посол Польши ему ответил, а потом записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: «Когда я это услышал, я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». «Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — прокомментировал российский президент (прим. ИноТВ).