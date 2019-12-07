TVP Info: Москва пытается расколоть не только ЕС и НАТО, но и польское общество

Будучи важным членом Евросоюза, а также страной со стратегическим расположением, Польша особенно подвержена гибридным атакам со стороны России, считает глава Агентства внутренней безопасности Польши Пётр Погоновский. В интервью телеканалу TVP Info он обращает внимание на то, что Москва блокирует ключевые польские проекты, а также пытается рассорить поляков друг с другом.

Самым большим вызовом для Запада выступает сегодня агрессивная политика Российской Федерации, которая проводит действия, направленные на дестабилизацию ситуации в странах, важных для интересов Кремля, пытаясь тем самым возродить сферы своего влияния со времён бывшего СССР, уверен глава Агентства внутренней безопасности Польши Пётр Погоновский. В интервью телеканалу TVP Info в качестве примера экспансионистской политики Российской Федерации он приводит аннексию Крыма* и конфликт на Украине, о которых уже много лет назад предупреждал президент Польши Лех Качиньский. В беседе полковник также советует не забывать о попытках вмешательства России во внутренние дела балканских государств и бывших советских республик.

В беседе Погоновский утверждает, что Польша, будучи важным членом Европейского союза, а также страной со стратегическим расположением среди стран Центральной и Восточной Европы, особенно подвержена гибридной деятельности, направляемой из России. Это касается прежде всего пропаганды и дезинформации, которые реализуются с использованием широкого спектра инструментов, включающих, в частности, влияние агентов, предпринимающих попытки воздействовать на научные центры, средства массовой информации, общественные и политические организации, иными словами — на всё, что лежит в основе демократии, поясняет он.

«Целью этих действий является фальсификация политической и социальной ситуации, внесение разногласий и раздора среди наших граждан. Применяется поляризация настроений, чтобы люди убедились в том, что большинство общества — это две крайние и противоречивые группы, между которыми невозможен диалог, а лишь противостояние. Это тонкая стратегия Кремля, ведущая к разрыву единства и внутреннему конфликту с обществом», — подчёркивает полковник. «Более того, Россия стремится ослабить единство, а также напрямую привести к расколу и распаду Евросоюза и НАТО», — добавляет он.

По мнению главы Агентства внутренней безопасности Польши, Россия также стремится помешать сотрудничеству стран Центральной и Восточной Европы, особенно в области инвестиций в стратегическую инфраструктуру по линии север-юг. Россияне используют гибридные методы, чтобы дезавуировать и заблокировать все проекты и инициативы, направленные на экономическую, энергетическую или коммуникационную интеграцию стран региона, в том числе ключевые инвестиции в экономические интересы Польши, такие как трансграничные проекты: инициатива «Триморье», строительство газопровода Baltic Pipe и канала на Вислинской косе, перечисляет Погоновский. «Мы также не должны забывать о причастности России к нападениям, согласно информации западных служб, совершаемых в Европе на лиц, которые мешают властям в Кремле», — добавляет он.

Полковник считает, что российская дестабилизация Украины облегчает преступникам, особенно сепаратистам, использование поддельных документов, контрабанду оружия и людей из конфликтных регионов, например, с Кавказа. Он обращает внимание также на то, что за последние четыре года Агентство внутренней безопасности очень успешно боролось с деятельностью российских гибридных компаний. В результате по просьбе Агентства нескольким гражданам Российской Федерации, а также других стран бывшего СССР, занимающимся пропагандистской деятельностью, противоречащей польским интересам, был запрещён въезд на территорию Республики Польша и Шенгенской зоны. Эти люди, представляясь международными экспертами или историками, проводили враждебные действия, направленные на разжигание социальных волнений в Польше, в том числе используя различные интерпретации исторических событий в польско-украинских отношениях, поясняет он.

Ещё одной проблемой для Польши является растущая экономическая экспансия Китая, который стремится увеличить свои инвестиции во всей Европе, уверен автор. Китайцы особенно заинтересованы в стратегических секторах — транспорт, энергетика и добыча полезных ископаемых. В результате чрезмерного присутствия китайских инвестиций в Республике Польша китайские предприятия могут монополизировать определённые отрасли экономики, а это угрожает экономическим интересам страны.

Более того, времена комфорта, когда Польша не входила в зону непосредственных интересов террористов, уже позади, с сожалением констатировал он. «Фактически вся Европа, особенно её западная часть, в настоящее время борется с экстремистскими группировками, пытающимися дестабилизировать внутренний порядок. Они не только планируют убийства, но и призывают отказаться от институтов западной цивилизации», — резюмировал в интервью телеканалу TVP Info глава Агентства внутренней безопасности Польши Пётр Погоновский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



