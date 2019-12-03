Польский политик: наши СМИ показывают только тёмную сторону России — нужно быть объективнее

Практически все СМИ в Польше представляют только тёмную сторону России, которая, безусловно, существует, но этого негатива уже слишком много, заявил экс-депутат сейма, лидер партии «Перемена» Матеуш Пискорский. В беседе с порталом Onet он пояснил, что есть конструктивные элементы, где Россия смогла бы сыграть положительную роль в международной системе.

«Кто на кого напал: Россия на Украину или Украина на Россию?» На этот вопрос экс-депутат сейма и лидер партии «Перемена» Матеуш Пискорский, который три года просидел в тюрьме за обвинения в шпионаже в пользу России, ответил: «На Украине продолжается геополитический конфликт, который похож на любой конфликт в других регионах, например в Сирии. То, что происходит на Украине, — это не совсем война. Стороной, которая спровоцировала определённую реакцию, что в конечном итоге привело к конфликту в Донбассе, является не Россия, а США».

На намёки портала о российских танках он отрезал: «Лично я их не видел». Пискорский предложил также спросить, ​​кто вооружал батальоны украинских националистов по другой стороне фронта.

В беседе с порталом Onet экс-депутат также рассказал, что практически все СМИ в Польше представляют только тёмную сторону России, которая, безусловно, существует, а он всегда пытался указать на то, что было упущено, то есть на положительные или конструктивные элементы, и показать те места, где Россия могла бы сыграть положительную роль в международной системе. Этого негатива было уже слишком много в Польше, и он предлагал взглянуть на Россию более объективно.

Конечно, Пискорский согласился с тем, что в путинской системе он не смог бы публично говорить на эту тему. Но при этом он добавил: «по простой причине, потому что против меня не выдвинули бы такого обвинения». «Польская прокуратура считает, что я шпион России и Китая. Если бы у меня были русские руководители, тогда мы бы разговаривали сегодня не в редакции Onet, а по Skype, а я был бы в Москве. Я никогда не слышал о том, чтобы кого-либо когда-либо обвиняли в шпионаже и освобождали из тюрьмы. Обычно в такой ситуации имеет место либо приговор, либо обмен», — объяснил Пискорский. «Меня также обвиняют в выражении определённых взглядов, например, о Восточном партнёрстве или о польско-украинских отношениях», — добавил он.

Экс-депутат также подчеркнул, что он никогда не получал деньги из-за восточной границы за высказывание своих взглядов.

В беседе с Onet Матеуш Пискорский выразил сожаление о том, что в течение трёх лет заключения он был лишён возможности видеться со своими детьми, и он заплатил и продолжает платить за то, что случилось, очень высокую цену. В Польше его регулярно запугивают и ему угрожают. «Но это просто мои взгляды. Я думал, что имею право на свободу слова. При всём моём критическом отношении к нынешнему облику нашей государственности, я не ожидал, что определённые границы будут пересечены. Но так случилось», — подчеркнул он.

Рассуждая о будущем ЕС, Пискорский определил себя как энтузиаста Европейского союза. «Я считаю, что европейская интеграция должна углубляться, в том числе в сфере обороны. Европа должна стать независимым полюсом в международной политике. Европейскому союзу — да. НАТО — нет», — резюмировал экс-депутат.