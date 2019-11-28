Экс-министр обороны Польши: российская армия перестала быть «бумажной»

Несмотря на всю военную пропаганду, в последние 10 лет российская армия развивалась очень быстрыми темпами, считает бывший министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк. В интервью порталу Onet он отметил, что армия перестала быть бумажной или виртуальной, как в начале первого десятилетия 21 века.
«В течение последних 10 лет российская армия интенсивно развивается: начиная со значительного повышения заработной платы, заканчивая модернизацией», — заявил в беседе Onet бывший министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк.
Он напомнил о знаменитой речи Владимира Путина в Мюнхене на конференции более 10 лет назад. Российский лидер тогда обозначил это направление и воплощает его в реальность.
«Конечно, в этом много пропаганды. Когда я слышу об испытаниях самого современного оружия, которое изменит соотношение сил и за которое вручают медали, я вижу здесь пропаганду, нацеленную на собственное общество, традиционную для России или СССР: мы лучшие, самые инновационные, у нас лучшее оружие», — объяснил он.
Реальность такова, что этот военно-промышленный комплекс диктует условия, а в России имеет место монополия. Поэтому не всегда достигается заявленный результат, как, например, в истории с покупкой «прославившихся «Мистралей».
При этом Семоняк также отметил, что на тему результатов модернизации армии в России можно много дискутировать, но учения, которые ввёл Путин, и на самом деле производят впечатление. Армия соседа Польши и вправду перестала быть бумажной или виртуальной, как в начале первого десятилетия 21 века, констатировал бывший министр национальной обороны Польши.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская в эфире телеканала «112 Украина» отметила, что надежды украинцев на изменения в стране после созыва нового парламента не оправдались.
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн вызвал американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразил ему протест в связи c подписанием президентом США Дональдом Трампом закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге».
Эксперты Роскачества провели проверку 24 марок детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах. Несмотря на это, вся продукция признана безопасной и соответствующей обязательным стандартам качества.
Негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания RT на испанском языке в Боливии. О решении было объявлено без объяснения причин. Ожидается, что вещание телеканала прекратится со 2 декабря.
В Госдуме готовят поправки в законодательство, которые позволят людям с инвалидностью безвозмездно пользоваться платными трассами в России. От этом в беседе с RT рассказал автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-сотрудника управляющей компании Сбербанка АО «Сбербанк управление активами» Дмитрия Бергера, который обвиняется в манипулировании рынками ценных бумаг и неправомерном использовании инсайдерской информации.