Экс-министр обороны Польши: российская армия перестала быть «бумажной»

Несмотря на всю военную пропаганду, в последние 10 лет российская армия развивалась очень быстрыми темпами, считает бывший министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк. В интервью порталу Onet он отметил, что армия перестала быть бумажной или виртуальной, как в начале первого десятилетия 21 века.

«В течение последних 10 лет российская армия интенсивно развивается: начиная со значительного повышения заработной платы, заканчивая модернизацией», — заявил в беседе Onet бывший министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк.

Он напомнил о знаменитой речи Владимира Путина в Мюнхене на конференции более 10 лет назад. Российский лидер тогда обозначил это направление и воплощает его в реальность.

«Конечно, в этом много пропаганды. Когда я слышу об испытаниях самого современного оружия, которое изменит соотношение сил и за которое вручают медали, я вижу здесь пропаганду, нацеленную на собственное общество, традиционную для России или СССР: мы лучшие, самые инновационные, у нас лучшее оружие», — объяснил он.

Реальность такова, что этот военно-промышленный комплекс диктует условия, а в России имеет место монополия. Поэтому не всегда достигается заявленный результат, как, например, в истории с покупкой «прославившихся «Мистралей».

При этом Семоняк также отметил, что на тему результатов модернизации армии в России можно много дискутировать, но учения, которые ввёл Путин, и на самом деле производят впечатление. Армия соседа Польши и вправду перестала быть бумажной или виртуальной, как в начале первого десятилетия 21 века, констатировал бывший министр национальной обороны Польши.