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Эксперт: Россия пытается изменить политику Польши, потому что считает её враждебной

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Хоть «агрессивная внешняя политика России» не достигла своих стратегических целей, она пока вовсе от них не отказалась, она просто снизила уровень своих амбиций, считает Марек Менкишак из Центра восточных исследований. В интервью порталу Interia польский эксперт называет это «системной и ментальной проблемой» российского государства.
Эксперт: Россия пытается изменить политику Польши, потому что считает её враждебной
Reuters

У России есть четыре стратегические цели в европейской политике, рассказал в интервью порталу Interia польский эксперт Марек Менкишак из Центра восточных исследований. 

Во-первых, это стратегический контроль над странами постсоветского пространства с временным исключением стран Балтики. Это означает, что на этой территории Москва не хочет мириться с политикой этих государств, которые нарушают её интересы, в особенности с попытками их интеграции с западными структурами, которые Москва воспринимает как враждебные.

Во-вторых, речь идёт о создании буферной зоны безопасности в Центральной Европе с целью предотвращения размещения в этом районе союзных сил, особенно американских, и важных военных объектов.

В-третьих, речь идёт о минимизации, а впоследствии о полном устранении американского присутствия, особенно в военном плане, и влияния в Европе.

В-четвёртых, она намерена максимизировать своё влияние в Европе, предпочтительно путём формального создания новой архитектуры безопасности, предоставляющей Москве — официально или неофициально — право вето, считает эксперт.

«Цели России остаются неизменными уже в течение как минимум последних 30 лет, а пути и инструменты, с помощью которых Россия пытается их достичь, меняются. Уровень амбиций Москвы также снижается. В течение многих лет Россия не надеялась, что Польша сможет вернуться в сферу её влияния. Однако она хочет, чтобы наша страна пересмотрела свою политику, воспринимаемую в Москве как враждебную, и стала частью упомянутой выше буферной зоны», — объясняет он.
 
В беседе с порталом Марек Менкишак также подтвердил, что усиливающаяся военизация Калининградской области является фактом. Она ускорилась после обострения кризиса в отношениях России с Западом после возвращения Владимира Путина на пост президента в 2012 году. «Российские ракетные системы, развёрнутые в Калининграде, как наступательные, так и оборонительные, ухудшают ситуацию с безопасностью в Польше. Но в этом случае страх не является правильным ответом», — считает он. 
 
«Мы должны адекватно реагировать, систематически наращивая наш оборонный потенциал, и призывать наших союзников по НАТО наращивать своё военное присутствие в Польше. Речь идёт о надежном сдерживании, которое отобьёт у Москвы желание совершать агрессивные действия, в том числе против нас. Надо также помнить, что из-за своего расположения внутри НАТО Калининград сам подвергается серьёзной опасности в случае гипотетического вооружённого конфликта», — объясняет польский эксперт. 
 
Менкишак также подчеркнул, что Москва на самом деле не достигла ни одной из своих стратегических целей в Европе. России не удалось создать новую архитектуру безопасности, альтернативу НАТО. Не только Польша, но и другие страны Центральной Европы укрепляют сотрудничество, в том числе военное. «Вопреки распространённому мнению, США не уходят из Европы, их военное присутствие на нашем континенте растёт, что не нравится Москве, поэтому она и пытается вбить клин в трансатлантические отношения», — добавляет Менкишак. 
 
Более того, Россия «оккупировала Крым»* и часть Донбасса, но она потеряла шанс поработить Украину. Это может быть сделано только через «большую войну», но пока Россия этого не хочет, опасаясь политических, экономических и человеческих потерь. Москва будет требовать высокую политическую цену только за кажущуюся и иллюзорную реинтеграцию Донбасса с Украиной. «Я думаю, что Зеленский об этом знает, он также знает настроение украинского общества, которое хочет мира, но не любой ценой», — подчеркнул он. 
 
Но тот факт, что «агрессивная внешняя политика» России не достигла своих стратегических целей, не означает, что она их оставила. Это «системная и ментальная проблема». Российская «авторитарная система», которую называют «путинизмом», не способна к реформам. До тех пор пока не произойдёт глубокая смена режима, не будет устранено влияние на власть как Владимира Путина, так и его соратников со стороны спецслужб, нет никаких шансов на существенное изменение к лучшему российской политики, в том числе внешней.
 
Польский эксперт убеждён, что нынешняя авторитарная система, как и состав узкой группы, удерживающей власть в России, скорее всего, будет сохранена. А это, в свою очередь, означает, что пересмотр нынешней российской политики и позитивный прорыв в отношениях с Западом и Варшавой маловероятны. Если только Запад в его нынешнем облике развалится и рухнет, на что надеется Москва. «Но наша задача состоит в том, чтобы сделать всё возможное, чтобы этот чёрный сценарий никогда не осуществился», —  резюмирует в беседе с порталом Interia польский эксперт Марек Менкишак из Центра восточных исследований. 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
 
 
Комментарии читателей на сайте Interia:
 
adam: Нам выйдет боком «дружба» с США.
 
Drazak: Все те, кто пренебрегал Россией, плохо кончили. Вместо того чтобы играть слабенькими мускулами и рассчитывать на мнимую поддержку США и НАТО, лучше развить позитивные политические и экономические отношения с Россией и россиянами. 
 
Rozsądek: Даже если не любишь своего могущественного соседа, 
его нужно уважать и искать общие интересы, вместо того чтобы лаять и кусать. 
 
gość: Неважен повод. Мы постоянно находимся под прицелом России. Поэтому для нас это вовсе не новость. 
 
 

 

 

 

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