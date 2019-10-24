Do Rzeczy: польский политик отказался считать Америку надёжным союзником

У США с Польшей нет никакого серьёзного союза — ведь американские бригады в Польше базируются на границе с Германией и единственные учения, которые они до сих пор провели, касались эвакуации на немецкую территорию, заявил польский политик Януш Корвин-Микке. При этом лидер партии «Конфедерация» обратил внимание на то, что у Польши нет причин для того, чтобы покидать НАТО.

Как сообщает Do Rzeczy, польский политик Януш Корвин-Микке назвал бредом критику в свой адрес со стороны экс-министра обороны страны Антони Мачеревича, который ранее обвинил его в нанесении ущерба Польше из-за публичных заявлений по поводу отношений с НАТО и Россией, сообщает портал Do Rzeczy. «Я не знаю, как этот вопрос в плане польской политики касается Владимира Путина, потому что, насколько я знаю, он не является членом ни одной партии в Польше. При этом он очень хороший президент России, потому что его боятся. А это очень хорошая квалификация на этом посту», — объяснил он.

По его мнению, Польша должна иметь все варианты открытыми. «Если кто-то скажет, что он любой ценой должен идти с Америкой, потому что с Германией и Россией испорчены отношения, значит он разводит руками и тем самым говорит: делайте с нами, что захотите», — убеждён политик.

На прямой вопрос о том, является ли государственным интересом Польши участие в НАТО, Корвин-Микке ответил примером из Сирии: «Уже несколько дней мы наблюдаем за тем, как курды кидают камнями и гнилыми яблоками в американцев, которе их предали и отступили. Неслучайно американские бригады в Польше базируются на границе с Германией и единственные учения, которые они проводили до сих пор, — это по эвакуации в Германию…», — констатировал польский политик.

«У США с Польшей нет никакого серьёзного союза... Я не считаю, что Польша должна выйти из НАТО. В настоящий момент я не вижу для этого никаких причин, но я также не вижу никакой угрозы со стороны России», — резюмировал Корвин-Микке.