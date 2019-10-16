Лех Валенса: Россия нужна всему миру, это прекрасная страна

Выступая на форуме в Праге, Лех Валенса раскритиковал победившую на польских выборах партию «Право и справедливость». По его мнению, эта партия состоит главным образом из демагогов и популистов. И это проблема не только Польши, потому что «демагоги ставят под удар весь Евросоюз». Говоря же о России, Валенса подчеркнул важность страны для всего мира и отметил, что она сильно изменилась в последнее время.
«В Польше к власти пришли популисты и демагоги. Они раздают в этом популизме всё что только можно и тем самым подкупают массы. А атмосфера этому способствует», — заявил бывший президент Польши Лех Валенса в рамках международной конференции Forum 2000 в Праге. «Мы отдали этим демагогам и полулистам поле действий, и они эту демагогию провозглашают и выигрывают», — рассуждает лидер движения «Солидарность».
Экс-глава польского государства также отметил, что на настоящий момент демократия находится в кризисе, от которого он предостерегал ещё 20 лет назад: «В демократии большинство выигрывает, а сегодня большинство не идёт голосовать. Поэтому где она, демократия?»
«Через 10—20 лет на выборы будут ходить только те, кого должны избрать, а остальные люди ходить не будут», — считает Валенса. Он также призвал граждан, чтобы они лучше организовывались. «Старые партии не пригодны для нашего времени», — констатировал он.
Одновременно бывший президент выразил своё опасение относительно будущего Европейского союза. Он убеждён, что реформаторы и порядочные люди должны сражаться при помощи аргументов. «Демагоги ставят под удар Европейский союз, но где же тогда мы будем договариваться?» — задаётся вопросом политик.
В ответ на вопрос про Россию Лех Валенса начал хвалить изменения, которые происходят в этой стране. «Россия так сильно изменилась, что я её не узнаю, но и этого слишком мало на сегодняшний день. То, что делают российские демократы, — хорошо, но нужно это воплощать активнее и более солидарно. Россия нужна всему миру, это прекрасная страна», — резюмировал Лех Валенса в рамках международной конференции Forum 2000 в Праге.
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