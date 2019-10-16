Wyborcza: в России не следили за польскими выборами, потому что ничего от них не ждут

Российские СМИ практически не осветили результатов парламентских выборов в Польше, с разочарованием отмечает польский журналист Вацлав Радзивинович. В статье для Gazeta Wyborcza он приводит мнения нескольких российских изданий, которые прокомментировали победу партии «Право и справедливость», которая якобы лучше понимает душу консервативно настроенной большей части польского общества.

Кремлёвский телеканал «Россия-1» в понедельник в своей главной информационной программе «Вести» не сказал про Польшу ни слова. Во вторник наиболее читаемые печатные издания тоже не написали про Польшу, жалуется в статье для Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.

Исключением оказалась «Российская газета», которая не только опубликовала информацию об официальных результатах, но и представила обширный анализ процессов, происходящих на польской политической сцене в последние годы.

Издание написало также о том, что постоянно подчёркивают злорадные пользователи интернета — что партия «Право и справедливость» завоевала свой электорат обещаниями и социальными программами. Газета обратила внимание на то, что польская правящая партия намного лучше либеральной и проевропейской, она понимает душу консервативно настроенной большей части общества. На руку партии ПИС играет политика в отношении истории. Значение также имеет схожий с мнением большинства электората антимигрантский курс партии Качиньского и проявляемая в отношениях с Брюсселем настойчивость, рассказывает он.

Радзивинович отмечает, что «Независимая газета» отметила, что полякам как бальзам на душу популизм правящей партии, и добавила, что партия «Право и справедливость» выполняет свои социальные обещания. Надежды на благоприятную для Москвы смену подхода Варшавы к России, по мнению издания, большие. В польский парламент вернулись левые, а также в него вошла партия «Конфедерация», которая выступает не только за выход Польши из ЕС, но и за улучшение отношений с Россией, добавляет он.

Об отсутствии перспектив улучшения после выборов польско-российских отношений ещё в субботу написал «Коммерсант». По мнению издания, политические элиты в Польше уже давно согласны с тем, что Россия проводит агрессивную политику в отношениях с соседями и безответственную политику в адрес Польши. Издание также напомнило, что ещё семь лет назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обещала, что Россия вернёт полякам обломки президентского Ту-154М в течение нескольких месяцев, но до сегодняшнего дня, однако, это не произошло.

Достаточно много внимания польским выборам посвятила «Газета.Ru», отметил польский журналист. По мнению портала, внешняя политика Польши после очередного успеха партии «Право и справедливость» и далее будет приводить к конфликтам с Брюсселем и будет рассчитана на укрепление союза с США. На восточном фронте пока что останется без изменений, потому что правящая партия известна своими антироссийскими взглядами. «Газета.Ru» не возлагает никаких надежд на то, что что-то изменится в связи с возвращением левых в польский сейм.

Российские СМИ также обращают внимание на то, что если на кого-то в Варшаве россияне могли бы рассчитывать, так это только на партию «Конфедерация». Прославившийся своими провокационными высказываниями, её лидер Януш Корвин-Микке является приверженцем улучшения отношений с Россией. Ранее он также требовал, чтобы польская правящая элита перестала обижать Россию и повернулась к ней лицом, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Вацлав Радзивинович.

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