Польский эксперт нашёл «руку Москвы» в победе партии Качиньского в 2015 году

Несмотря на то что правящая польская партия «Право и справедливость» позиционирует себя как антироссийская, именно Кремль с помощью скандала с прослушкой помог ей четыре года тому назад прийти к власти, считает польский писатель Гжегож Жечковский. Пробки от шампанского должны стрелять каждый год в Кремле 25 октября в честь прихода политической смены в Польше и начала процесса распада либеральной демократии в Европе, отметил он в интервью порталу Onet.

Россия оказала влияние на результат выборов в Польше в 2015 году, когда победу одержала партия «Право и справедливость», и продолжает это делать, заявил в интервью порталу Onet польский журналист, эксперт и писатель Гжегож Жечковский.

По его словам, партия «Право и справедливость», с точки зрения Владимира Путина, была прекрасной альтернативой существующей власти. По своему характеру она антиевропейская и антилиберальная. К тому же весьма негативно настроена по отношению к важным союзникам Польши, то есть к Германии и Украине.

Как Кремль, так и партия «Право и справедливость» действуют безжалостно и цинично. Скрываясь под плащом консервативных ценностей, Москва стремится к распаду либеральной демократии — её призрака, а средством к достижению цели выступает раскол западных стран и компрометация его ценностей. «Похожую цель преследует и Ярослав Качиньский и его политика «вставания с колен». Их риторика и цели схожи, что доказала партия «Право и справедливость» после прихода к власти», — объясняет Жечковский.

В частности, Россия подготовила заговор, который вылился в скандал с прослушкой*. Он в свою очередь ослабил партию «Гражданская платформа» и Польскую крестьянскую партию настолько, что «Гражданская платформа» проиграла выборы. Записи подорвали доверие к правительству, партии, которая за ним стояла, к её лидерам. «Возник хаос и всеобщее чувство неуверенности. Это было, как яд, который медленно, но жестоко ослаблял наш государственный организм», — подчёркивает польский эксперт.

Россияне поняли, что польские политики любят ходить в рестораны и что у них слишком длинный язык. «Я считаю, что сначала это была деятельность, целью которой был сбор информации, на языке служб это называется «накоплением активов», но в определённый момент операция из оборонной превратилась в наступательную», — объясняет он.

Когда Польша во время украинской революции полностью встала на сторону Украины, большую роль сыграл тогдашний министр иностранных дел Радослав Сикорский, который ездил в Киев и среди прочего уговаривал лидеров оппозиции подписать соглашения с президентом Виктором Януковичем. Вскоре Польша начала сражаться с импортом российского угля, а кандидатура Дональда Туска на пост главы Совета Европы начала серьёзно рассматриваться в Брюсселе. Российская элита почувствовала обиду и определённую угрозу. «Эти несколько причин были достаточными для того, чтобы побудить Кремль к действию. Было решено, что нам нужно дать по лапам. После аннексии Крыма** Путин был настроен серьёзно», — уверяет Жечковский.

В беседе с Onet польский журналист объясняет, что партия «Право и справедливость» копирует решения и стратегии, которые с успехом были применены в России. К примеру, вопросы мировоззрения — вся эта травля в отношении мигрантов, а потом в отношении представителей ЛГБТ была успешно проведена на Востоке. Даже исполнителей партия выбирает по образцу России — это не только молодые националисты, но и среда болельщиков, отмечает он. При случае правительство Польши сильно ослабило Агентство внутренней безопасности страны, а вместе с ней также польскую контрразведку, которая должна противодействовать российскому вмешательству.

«Пробки от шампанского должны стрелять каждый год в Кремле 25 октября в честь празднования прихода политической смены в Польше», — подчёркивает эксперт. «Россияне могли предполагать, что обнародование компрометирующих записей элиты тогдашней власти повлияет на результаты выборов в 2015 году, но они не могли быть уверены в том, что партия «Право и справедливость» благодаря этому выиграет», — резюмирует в беседе с порталом Onet Гжегож Жечковский.

* Политический скандал, который начался 14 июня 2014 года после публикации в еженедельнике Wprost стенограмм нелегально подслушанных разговоров политиков. Разговоры были записаны в период с июля 2013 года до июня 2014-го в нескольких варшавских ресторанах, а среди нескольких десятков прослушиваемых были настоящие и бывшие министры, политики и предприниматели (прим. ИноТВ).

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).