Salon24: США выдумали байку о «российской угрозе», чтобы подчинить себе поляков

Тесный союз с США автоматически превращает Польшу в страну восточного фланга НАТО и в санитарный кордон. Более того, толкает Польшу в группу несуверенных, третьесортных государств, зависимых от политических курсов мировых держав, пишет польский журналист Пётр Панащук. На портале Salon24 он уверяет: военная угроза со стороны России — это чистой воды фикция, которую пропагандируют США.
«Нелегко поляку писать о России. В особенности сейчас, когда антироссийский гул в польском медийном пространстве выкручен до максимального уровня, и любой журналист или политик обязан осуждать вражескую Россию — потому что так надо. Навязанная политкорректность не оставляет лишнего свободного пространства, потому что если ты не осудишь плохого Путина — то ты сам предстанешь в роли так называемой русской портянки. Создаваемая таким образом дрессировка ума строит в головах большинства поляков герметичную эмоциональную ширму, за которой нет места здравому смыслу», — пишет на портале Salon24 польский журналист Пётр Панащук.
«Ключевой спор имеет геополитический характер — это ответ на вопрос, какая Польша нужна полякам. Закрытая на всех границах так называемого Восточного фланга НАТО — выступающая в роли вооружённой крепости между Россией и Германией и выполняющая роль американского так называемого санитарного кордона? Или Польша должна быть экономическим мостом между Востоком и Западом и способствовать торговому потоку из Восточной Азии, через Россию в центр Европы?» — задаётся вопросами автор.
Тесная связь с США предусматривает для Польши роль передовой базы, которая должна перерезать создающиеся континентальные торговые пути в рамках так называемого Шёлкового пути. Американцы не хотят выпустить из рук контроль над выгодной морской торговлей и привести к развитию сетки дорог на континенте, объясняет он. Вторая роль, которую США уготовили для Польши, — это роль страны, которая ввиду своего географического положения может сдерживать Россию и Германию в военном плане при помощи американских баз, где будет размещено американское оружие малой дальности — ракеты «Томагавк» и истребители F35. Это приведёт к тому, что главные города России — Москва и Петербург — смогут быть уничтожены менее чем за 10 минут. «Конечно, никого не волнует, что российский ответ в течение 10 минут уничтожит большую часть территории Польши, а такой сценарий рассматривают сами США», — добавляет он.
Безоговорочный союз с США взамен гарантии безопасности от России также лишает Польшу какого-либо курса самостоятельной политики. Более того, она вынуждена покупать у США самое «современное» оружие в мире — и конечно же, по самой высокой цене, подчёркивает польский журналист.
Второе видение Польши в качестве экономического моста между Востоком и Западом предполагает, что Польша будет устранять конфликты между своими соседями и стремиться втянуть их в большие политико-экономические структуры. Это позволило бы полякам получать сполна ввиду своего географического положения и зарабатывать на транзите товаров и услуг. Однако такое видение идёт вразрез с реализацией политики третьих стран — таких как США. Оно скорее предполагает сосредоточение на собственных региональных отношениях, ведение суверенной политики, а также сохранение хороших отношений с Востоком — прежде всего с Россией и Китаем.
Видение Польши в качестве восточного фланга НАТО и санитарного кордона ошибочно и самоубийственно — оно сталкивает Польшу в группу третьесортных стран, зависимых от политических курсов мировых держав. Такое положение дел не позволяет Польше богатеть и развиваться в правильном направлении. Оно блокирует создание сознательных национальных элит, а также создаёт большую угрозу для дальнейшего существования государства.
«Подводя итог, так называемая военная угроза со стороны России является скорее всего чистой воды фикцией, которая ничего не имеет общего с реальностью. Россия недостаточно сильная, чтобы напасть на Польшу, она не имеет территориальных претензий в отношении польских земель. Эта военная угроза придумана для того, чтобы Польша покупала нереально дорогое вооружение Made in USA и помогла Америке в реализации собственных политических целей», — резюмирует на портале Salon24 польский журналист Пётр Панащук.
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