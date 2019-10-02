Ходжес: Китай опасен, но сегодня приоритетная угроза — это Россия

Китай всё в большей степени становится проблемой для трансатлантического сообщества, но в военном плане американцы в Европе реагируют прежде всего на «агрессию России», говорит бывший главнокомандующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес. В беседе с изданием Polityka американский генерал уверяет, что сегодня Германия играет ключевую роль, потому что в случае кризисной ситуации именно она станет военным тылом для всего НАТО.

Во время холодной войны, когда Германия была на передовой, всё, что находилось за ней, особенно в странах Бенилюкса и во Франции, было сферой коммуникации — то есть логистической сферой на тылах. Сейчас линия фронта проходит не через середину Германии, а по восточным границам Польши, балтийских стран и Румынии. Следовательно, сейчас Германия играет роль сферы коммуникации для большой техники, которая не может находиться слишком близко от фронта, рассказал в беседе с изданием Polityka американский генерал, бывший главнокомандующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.





«Это ключевая роль — любой военный профессионал или стратег знает, что без логистики не имеет значения, сколько солдат будет сражаться на поле боя, потому что они и так потерпят поражение. Я надеюсь, что мы будем смотреть на Германию не через призму того, насколько многочисленный состав бундесвера. Польше, Литве, США и Великобритании — нам всем нужна Германия, которая сможет обеспечить нас инфраструктурой», — объяснил американский военный.

При этом Ходжес отметил, что, конечно, боевую готовность бундесвера необходимо улучшить. Германия также должна взять на себя больше ответственности в плане воздушной обороны и системы ПРО, защиты граждан, мирных жителей и инфраструктуры. «Нам постоянно мешает отсутствие доверия. Я не наивен — я знаю, что здесь замешана история. Но мы должны больше работать над тем, чтобы — если что-то случится — поляки не сомневались в том, что рядом с ними встанут не только американцы, но и немцы, голландцы, норвежцы, французы, испанцы, португальцы и другие», — подчеркнул он.

Американский генерал обратил внимание на то, что сегодня китайцы много инвестируют и предлагают другим странам много денег, а также на то, что в результате они сумели получить контрольный пакет акций самых больших европейских портов, и теперь используют своё положение как инструмент давления. «Я бы не хотел вызывать слишком большую тревогу, но я думаю, что в случае кризиса это может стать вызовом», — уверил он.

«Существует несколько способов реакции. Прежде всего, будучи альянсом коллективной безопасности и учитывая также тот факт, что большинство стран НАТО являются членами ЕС, у нас должно вызывать беспокойство всё то, что имеет влияние на крепость союза, или то, что приводит к его слабости. К примеру, зависимость от сетевой техники 5G Huawei. Никакая информация НАТО не должна передаваться через сеть 5G Huawei, чтобы она не оказалась сразу же в распоряжении китайского коммунистического правительства», — объяснил военный.

Он также отметил, что Польша стала прекрасным союзником для США и НАТО благодаря качеству вооружённых сил и постоянным инвестициям. «Но что касается американского присутствия, то я бы с удовольствием видел американские части от Эстонии до Болгарии», — подчеркнул Ходжес.

Военный отметил, что доволен всеми решениями, которые на протяжении последних лет принимали сухопутные силы армии США. Все главные приоритеты сейчас реализуются: точная ракетная артиллерия большой дальности, больше единиц сапёров, больше единиц противовоздушной обороны, новые логистические единицы. «Меня всё это очень радует. А ещё больше то, что, по сути, это приоритет всех сухопутных военных сил США. Следовательно, «большая армия» признала, что да, имеются угрозы во всём мире, но мы займёмся прежде всего этой экзистенциальной угрозой со стороны России», — резюмировал бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе.