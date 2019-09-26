Rzeczpospolita: Польше необходимо «застраховать» союз с непредсказуемым Трампом

Дональд Трамп не пришёл на помощь Саудовской Аравии после атаки и приостановил обещанную военную помощь Украине, пишет польский журналист Енджей Билецкий. В издании Rzeczpоspolita он предупреждает: эти факты должны заставить Польшу задуматься, ведь, несмотря на её успех в плане увеличения военного присутствия армии США на своей территории, союзнические отношения с Трампом рискованны.
Никто не знает, поможет ли инициированный демократами процесс импичмента против Дональда Трампа завоевать Джо Байдену Белый дом, или, напротив, мобилизует электорат нынешнего президента и на волне борьбы с «истеблишментом» гарантирует ему переизбрание, пишет в издании Rzeczpоspolita польский журналист Енджей Белецкий.
Но уже одни обвинения в адрес Трампа вызывают беспокойство. Также у Польши. Этот президент приостановил выплату $400 млн Украине, пока власти в Киеве не помогут ему скомпрометировать Байдена. Джон Болтон, бывший советник по вопросам национальной безопасности и главный союзник Польши в вопросе увеличения присутствия американских войск в этой стране, безуспешно пытался остановить эту «параллельную дипломатию», продолжает автор.
Беспокойство вызывает также реакция Вашингтона на «проведённую иранцами» атаку на Саудовскую Аравию, которая на какое-то время лишила королевство половины нефтяного производства. А скорее — отсутствие реакции. Благодаря сланцевой революции США уже более независимы от импорта нефти с Ближнего Востока. «Значит ли это, что они бросят на произвол судьбы своих союзников в этом регионе мира?» — задаётся вопросом польский журналист.
К такому выводу приходит всё больше ближневосточных государств, которые начинают смотреть в сторону Москвы. Тем более что сам Трамп так до конца и не бросил идею сделки с Россией, более того, он заявил о её повторном включении в группу стран «Большой семёрки» в будущем году. Более существенным, чем когда-либо, приоритетом для Вашингтона выступает схватка с Китаем. Всё, что может помочь американцам в этом вопросе, в Вашингтоне рады видеть, включая альянс с Путиным, подчёркивает автор.
«Несмотря на столь неблагоприятные условия, Польша достигла несомненного успеха, убеждая Вашингтон увеличить присутствие американских войск в нашей стране. Пример Саудовской Аравии и Украины показывает, однако, что такая стратегия не лишена риска. И она требует покупки страхового полиса. А им может стать только возвращение к более глубокому сотрудничеству в рамках Европейского союза», — резюмирует в издании Rzeczpоspolita польский журналист Енджей Белецкий.
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