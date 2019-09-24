Экс-глава МИД Польши раскритиковал европейские СМИ: встали на сторону России

США — это главный союзник Польши в рамках НАТО, который отвечает за её безопасность, заявил после подписания совместной польско-американской декларации о военном сотрудничестве бывший министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский. В беседе с Polskie Radio дипломат также выразил недовольство тем, что многие европейские СМИ поддержали позицию России, осудив увеличение американского военного контингента в стране.

Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп встретились в понедельник в Нью-Йорке. Они подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, которая раскрывает детали увеличения американского военного присутствия в Польше. Документ является своего рода дополнением к декларации, подписанной 12 июня 2019 года, которая подтверждала пребывание в Польше около 4,5 тыс. американских военных и предусматривала прибытие ещё одной тысячи. Варшава и Вашингтон согласовали места размещения увеличенного военного присутствия американских войск, рассказывает Polskie Radio.

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский в беседе с Polskie Radio рассказал о ранге визита и значении для Польши отношений с США. Он подчеркнул, что Польша постоянно расширяет диапазон сотрудничества с США. «Это не только военные проблемы. Безопасность — это также энергетическое сотрудничество в плане закупок сжиженного газа. Я надеюсь, что это сотрудничество будет расширено за счёт кооперации в плане новых технологий в ядерной энергетике. США — это наш главный союзник в рамках НАТО, который отвечает за нашу неуязвимость в плане безопасности», — объяснил он.

Экс-министр иностранных дел Польши рассказал также о реакции европейских СМИ на визит главы Польши в США: «Этот визит комментируют в ЕС. СМИ разделяют российские опасения. Согласно позиции России, модернизация польских вооружённых сил и присутствие войск США — это угроза для безопасности и нарушение договорённостей с Россией родом с 90-х годов». «У России нет оснований для того, чтобы жаловаться и критиковать. То, что мы делаем в рамках отношений с США — представляя Польшу и НАТО, — это ответ на имперские, агрессивные действия России. Это не те силы, которые угрожают России и представляют собой потенциал наступательных сил. Это оборонительные силы», — добавил он.

Ващиковский сказал, что он поражён тем, насколько наглым образом россияне пытаются изменить мировую историю. «Например касательно генезиса Второй мировой войны. Меня удивляет то, что Россия прибегает к таким манипуляциям», — с сожалением констатировал дипломат.

Также визит главы Польши в США даёт новые надежды полякам, которые уже долгие годы ждут момента, когда США отменят для них визы. «Всё указывает на то, что Польша выполнила все требования. Вероятно, что путь для безвизового режима открыт для нас. Возможно, ещё до конца этого года случится так, что необходимость в визах исчезнет», — сказал президент Дуда после встречи с Трампом. Витольд Ващиковский назвал это «символическим решением». «Эти визы были определённой занозой, унижающей ситуацией в наших отношениях. Это причиталось полякам. Безвизовый режим — это облегчение, это несколько сотен злотых, которые останутся в карманах поляков», — резюмировал он.