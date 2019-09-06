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Посол Польши при НАТО: Россия представляет собой реальную угрозу

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НАТО — вовсе не идеальный альянс, но лучшего ещё не придумали, заявил посол Польши при Североатлантическом альянсе Томаш Шатковский. При этом он обратил внимание на то, что с момента прихода к власти Путина Россия неуклонно модернизирует свою армию и назвал вполне реальной исходящую от неё угрозу.
Посол Польши при НАТО: Россия представляет собой реальную угрозу
Reuters

«Угроза со стороны России, без какого-либо сомнения, — реальная», — считает посол Польши при НАТО Томаш Шатковский. «Надо быть осторожными и бдительными», — предупреждает он. 

«Здесь я имею в виду нарушение международного права, агрессивные действия, будь то в контексте межгосударственных действий, что имели место в Грузии, а теперь и на Восточной Украине», — добавил посол. 
 
Он также отметил, что процесс модернизации российских вооружённых сил не прекращается. «Он начался намного раньше ситуации на Украине и ещё до конфликта в Грузии. По сути, с момента прихода Путина к власти идёт процесс увеличения расходов на обороноспособность», — подчеркнул он. 
 
На вопрос о том, может ли Польша рассчитывать на сегодняшних союзников в сравнении с ситуацией 1939 года, он ответил: «В Польше базируются союзнические войска, чего не было в 1939 году. Следовательно, я считаю, что ситуация значительно лучше».

«Условия и ситуация, в которых находится Польша, — другие. Теперь границы более операционные, военные, также в плане шансов потенциальной обороны, или самостоятельной, или союзнической. Имеет место также другая международная расстановка сил», — отметил он. 
 
Посол также добавил, что НАТО не является идеальным альянсом. Но при этом он отметил, что ни один альянс не идеален, а лучшего в истории ещё не придумали. 

 

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источник
dziennik.pl Польша Европа
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