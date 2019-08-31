Замглавы МИД Польши: России не нужна историческая правда о начале Второй мировой

Делегация России не была приглашена на торжества в Варшаве, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны, потому что Россия не заинтересована отмечать эту трагическую дату в духе исторической правды, заявил замминистра МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк. Десять лет назад на Вестерплатте был Владимир Путин, занимающий тогда пост премьер-министра России, но за это время подход Польши к историческим вопросам кардинально изменился, добавил дипломат.

Делегация из России не была приглашена на мероприятия в Варшаве, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Замминистра МИД Польши Шимон Шинковский вель Сен заявил по этому поводу, что гостей отбирали, исходя из «современного критерия»: приглашены были представители стран Европейского союза, НАТО, а также стран «Восточного партнёрства», но Россия не принадлежит ни к одному из этих форматов».

По его словам, в Польше хотят отдать дань памяти этим трагическим событиям в «духе исторической правды», в чём Россия совершенно не заинтересована.

В Польшу должен был приехать президент США Дональд Трамп. Однако глава американского государства отложил визит, обосновав своё решение наступающим ураганом «Дориан». Вместо него в Польшу прилетит Майк Пенс, который выступит там с речью.

Шимон Шинковский вель Сен также напомнил, что десять лет назад одним из главных лидеров, выступавших на мероприятиях, посвящённых годовщине начала Второй мировой войны на Вестерплатте, был Владимир Путин, занимающий тогда пост премьер-министра России, а на этот раз в Польшу был приглашён президент США.

«Это также историческая смена нашего подхода к историческим вопросам, к тому, с чем мы имели дело 10 лет назад», — отметил он.

Среди гостей будет присутствовать также президент Украины Владимир Зеленский. «То, чего мы ожидаем от президента Украины в такую важную годовщину, так это исторической правды. Чем больше будет этой правды, исторической честности в заявлениях президентов, тем лучше. Сегодня Украина является страной, с которой мы имеем близкие отношения, но подход к историческим вопросам их, безусловно, отягощает. И это проблема», — с сожалением констатировал дипломат.

Касаясь темы прибытия президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, замглавы польского МИД подчеркнул: «Германия совершила прогресс в плане признания вины в контексте Второй мировой войны».

«Однако прогресс пока что лишь на словах, мы, со своей стороны, ожидаем ещё и конкретных шагов. Таким жестом стал бы хотя бы прогресс в вопросе строительства памятника польским жертвам Второй мировой войны в Берлине. Эта инициатива была приостановлена — приближающаяся годовщина стала бы хорошим поводом для того, чтобы её возродить. Давайте не будем забывать о том, что Польша не дождалась компенсации за огромные потери, которые она понесла во время Второй мировой войны», — резюмировал замминистра МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.