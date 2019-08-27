wPolityce.pl: Дональд Туск похвастался в Twitter фотками со своим тёзкой — Трампом

Несмотря на то что по многим вопросам Дональд Туск не согласен с Дональдом Трампом, всё же председатель Евросовета не упустил возможности похвастать перед своими подписчиками в Twitter снимками с американским президентом. При этом Туск отметил, что, хоть в плане России у них с Трампом совершенно нет согласия, переговоры прошли в хорошей атмосфере, пишет wPolityce.

Дональд Туск похвастался в Twitter фотографиями с Дональдом Трампом, которые были сделаны во время продолжающегося во французском Биарритце саммита «Большой семёрки». Глава Европейского совета обе фотографии с президентом снабдил меткими комментариями, рассказывает портал wPolityce.

«Между нами нет согласия по вопросу России», — написал под первым фото бывший премьер-министр Польши. «Но в целом переговоры прошли в хорошей атмосфере», — закончил Туск.

Комментарии читателей на сайте wРolityce:

Andrzej67: Браво, Туск! Он единственный на сегодняшний день польский политик международного класса!!!!

Czas lesnych dziadkow mija: Туск стареет. С этим агрессивным загаром он выглядит, как старый индеец, только в костюме.

Gran-Gran: Из-за страха и стресса волосы выпали. Будущий президент этой страны. Но улыбка и пиар — всё как следует! Манекен для костюмов.

tomcio paluch: Не Туск ли это говорил, что одного Дональда в политике достаточно?

Sebast: Фотка Путин — Туск, где они стукаются кулаками, лучше.

aVox: Как Туск-предатель после смоленского покушения может иметь «своё мнение» по вопросу России?!

czesław: Туск — это скандалист, он в конфликте с Трампом, Джонсоном, Путиным, Качиньским.

polak: Туск даже на фото искусственный.