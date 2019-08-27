wPolityce.pl: Дональд Туск похвастался в Twitter фотками со своим тёзкой — Трампом

Несмотря на то что по многим вопросам Дональд Туск не согласен с Дональдом Трампом, всё же председатель Евросовета не упустил возможности похвастать перед своими подписчиками в Twitter снимками с американским президентом. При этом Туск отметил, что, хоть в плане России у них с Трампом совершенно нет согласия, переговоры прошли в хорошей атмосфере, пишет wPolityce.
Дональд Туск похвастался в Twitter фотографиями с Дональдом Трампом, которые были сделаны во время продолжающегося во французском Биарритце саммита «Большой семёрки». Глава Европейского совета обе фотографии с президентом снабдил меткими комментариями, рассказывает портал wPolityce.
«Между нами нет согласия по вопросу России», — написал под первым фото бывший премьер-министр Польши. «Но в целом переговоры прошли в хорошей атмосфере», — закончил Туск.
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