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wPolityce.pl: Дональд Туск похвастался в Twitter фотками со своим тёзкой — Трампом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на то что по многим вопросам Дональд Туск не согласен с Дональдом Трампом, всё же председатель Евросовета не упустил возможности похвастать перед своими подписчиками в Twitter снимками с американским президентом. При этом Туск отметил, что, хоть в плане России у них с Трампом совершенно нет согласия, переговоры прошли в хорошей атмосфере, пишет wPolityce.
wPolityce.pl: Дональд Туск похвастался в Twitter фотками со своим тёзкой — Трампом
Twitter

Дональд Туск похвастался в Twitter фотографиями с Дональдом Трампом, которые были сделаны во время продолжающегося во французском Биарритце саммита «Большой семёрки». Глава Европейского совета обе фотографии с президентом снабдил меткими комментариями, рассказывает портал wPolityce.

«Между нами нет согласия по вопросу России», — написал под первым фото бывший премьер-министр Польши. «Но в целом переговоры прошли в хорошей атмосфере», — закончил Туск.

 
Комментарии читателей на сайте wРolityce
 
Andrzej67: Браво, Туск! Он единственный на сегодняшний день польский политик международного класса!!!!
 
Czas lesnych dziadkow mija: Туск стареет. С этим агрессивным загаром он выглядит, как старый индеец, только в костюме.
 
Gran-Gran: Из-за страха и стресса волосы выпали. Будущий президент этой страны. Но улыбка и пиар — всё как следует! Манекен для костюмов.
 
tomcio paluch: Не Туск ли это говорил, что одного Дональда в политике достаточно?
 
Sebast: Фотка Путин — Туск, где они стукаются кулаками, лучше. 
 
aVox: Как Туск-предатель после смоленского покушения может иметь «своё мнение» по вопросу России?! 
 
czesław: Туск — это скандалист, он в конфликте с Трампом, Джонсоном, Путиным, Качиньским.
 
polak: Туск даже на фото искусственный. 
 
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
wPolityce.pl Польша Европа
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G7 Дональд Трамп Дональд Туск ЕС Россия саммит США
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