Figaro: вместо возвращения России Туск предложил пригласить на G7 Украину

17:52 В Биаррице начались переговоры глав МИД Франции и Ирана В Биаррице на полях саммита G7 начались переговоры глав внешнеполитических ведомств Франции и Ирана Жан-Ива Ле Дриана и Мохаммада Джавада Зарифа.

17:47 Де Брёйне быстрее всех в истории АПЛ отдал 50 голевых передач Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне достиг отметки в 50 голевых передач в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

17:44 Китай призвали привлечь к ответственности за недобросовестную торговлю Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита G7 выступили за привлечение КНР к ответственности за недобросовестные методы ведения торговли.

17:34 В ЦНИИмаш прокомментировали сообщения о пожаре В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения заявили, что пожар в городе Королёве Московской области произошёл в здании, граничащем с территорией ЦНИИмаш.

17:34 Россияне завоевали лицензии на ОИ-2020 в байдарках-четвёрках на дистанции 500 м Российские спортсмены завоевали лицензии для выступления на летних Олимпийских играх 2020 года в соревнованиях по гребле на четырёхместных байдарках на дистанции 500 м.

17:31 Синоптик рассказал о значительном похолодании в Москве в конце августа Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.

17:24 Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы Художественный руководитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, актёр и режиссёр Олег Меньшиков в ближайшее время будет выписан из больницы.

17:22 Глазырина заявила не ощущает негативного отношения к себе после дисквалификации Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала об отношении к ней других спортсменок после её возвращения после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

17:13 Стала известна возможная дата поединка Ковалёв — Альварес Боксёрский поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергеем Ковалёвым и обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом может пройти в конце 2019 года.

17:12 Трамп и Абэ достигли соглашения по торговой сделке Американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с японским премьер-министром Синдзо Абэ по условиям торговой сделки, которая может быть подписана в сентябре, сообщили в Белом доме.

17:08 На Украине испортили мемориал участникам конфликта в Донбассе В Житомирской области Украины неизвестные облили красной краской мемориал, посвящённый участникам вооружённого конфликта в Донбассе.

17:08 Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).

17:06 Команда OG второй раз подряд выиграла The International по Dota 2 Европейская киберспортивная команда OG второй раз подряд победила на турнире The International по Dota 2, который прошёл в китайском Шанхае.

17:04 В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Меньшикова Художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, актёр и режиссёр Олег Меньшиков проходит плановое медицинское обследование, заявили в пресс-службе театра.

17:01 В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

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16:53 Тренер «Ахмата» Рахимов рассказал о травме Глушакова Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, почему полузащитник Денис Глушаков не попал в состав на матч с московским ЦСКА в рамках седьмого тура РПЛ.

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16:40 Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи по случаю Дня независимости страны заявил, что украинские казаки покорили французскую крепость Дюнкерк.

16:39 Порье: для меня Нурмагомедов не выглядит пугающе Временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заявил, что не считает «пугающим» своего будущего оппонента, абсолютного чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

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16:35 Макрон заявил о готовности стран G7 помочь с пожарами в лесах Амазонии Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 готовы оказать помощь в тушении пожаров в лесах Амазонии.

16:31 Прокуратура проверит сообщения о том, что слепую девушку не пустили в автобус в Уфе Прокуратура Башкирии проверит транспортного перевозчика после того, как водитель в Уфе не пустил в автобус слепую девушку из-за её собаки-поводыря.

16:28 Порье: чувствую, что побью Хабиба Обладатель титула временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка с действующим абсолютным чемпионом Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 242.

16:20 СМИ: «Барселона» предложит ПСЖ два варианта трансфера Неймара Испанская «Барселона» не оставляет попыток приобрести бразильского нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара. В ближайшее время сине-гранатовые сделают новое предложение о покупке игрока.

16:14 В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.

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16:07 Фазель о скандале вокруг Кузнецова: дурацкий поступок Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал инцидент с участием форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, отстранённого за употребление кокаина.

16:03 Стала известна причина обрушения моста под Харьковом Пресс-служба «Укравтодора» рассказала, из-за чего обрушился автомобильный мост под Харьковом.

15:54 В Королёве произошёл пожар на территории ЦНИИмаш В городе Королёве Московской области произошёл пожар на площади 100 кв. м на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

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15:38 Эксперт: есть опасения, что «Зенит» повторит чемпионскую судьбу «Спартака» Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов проанализировал проблемы «Зенита» по итогам семи туров РПЛ. По мнению опытного специалиста, они могут быть связаны с эмоциональным выгоранием после завоевания золотых медалей прошлого сезона.

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15:21 Орбиту «Союза» скорректируют перед повторной стыковкой с МКС Центр управления полётами 26 августа, в понедельник, скорректирует орбиту космического корабля «Союз МС-14» с находящимся на борту роботом FEDOR перед повторной попыткой стыковки с Международной космической станцией.

15:20 Билялетдинов: в сентябре тренерский штаб «Зенита» может отказаться от нынешней тактики Экс-наставник «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что в связи с ухудшением игры в атаке тренеры чемпионов страны — «Зенита» — в ближайшее время могут пойти на смену курса в построении игры команды.

15:08 Макрон рассказал о позиции стран G7 по Ирану Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в разговоре с журналистами, что члены «Большой семёрки» (G7) выступают против появления ядерного оружия у Ирана.

14:55 Моуринью намерен вернуться в «Реал» Известный португальский тренер Жозе Моуринью, который в настоящий момент находится без работы, намерен вернуться в «Реал».

14:54 После паводков в Иркутской области построят пять новых школ Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что в пострадавших от паводков городах Тулун и Нижнеудинск принято решение построить пять школ и три детских сада.

14:45 Джонсон заявил о росте шансов на заключение соглашения по брекситу Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 заявил, что шансы на заключение соглашения об условиях выхода Лондона из Евросоюза увеличились.

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14:35 Россияне одержали победу в соревновании каноэ-четвёрок на чемпионате мира по гребле Российская четвёрка каноистов заняла первое место на дистанции 500 м на чемпионате мира по гребле в венгерском Сегеде.

14:27 В испанском «Хетафе» по ошибке сообщили о смерти главного тренера В испанском «Хетафе» перед матчем второго тура Примеры с «Атлетико» по ошибке объявили о смерти главного тренера команды Хосе Бордалеса.

14:26 Трамп заявил о возможности новой встречи с Ким Чен Ыном Американский президент Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции заявил, что может снова встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для обсуждения ядерной программы Пхеньяна.

14:13 Кириенко оценил проведение «Тавриды — АРТ» Замглавы администрации президента России, председатель оргкомитета фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму Сергей Кириенко заявил, что опыт форума следует распространить на другие регионы.

14:10 Чалов близок к уходу из ЦСКА Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов близок к переходу в итальянскую команду.

14:03 Ван Дейка обыграли один в один впервые за 50 матчей АПЛ В матче третьего тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом» прервалась уникальная серия защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка.

14:00 СМИ: В Москве в ДТП погиб режиссёр Игорь Хомский На юго-востоке Москвы в результате ДТП погиб режиссёр и сценарист Игорь Хомский. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

13:57 Билялетдинов: «Зениту» стоит начать играть как сборная Бельгии и «Манчестер Сити» Экс-тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов в разговоре с RT проанализировал проблемы в атаке «Зенита». По мнению специалиста, во многом это связано с функциональной готовностью игроков центральной линии.