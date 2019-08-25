Не решить проблемы, так пошептаться — колумнист Le Figaro выяснил, зачем нужна G7

11:42
Шубенков назвал причины неудачного выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 метров с барьерами, прокомментировал своё выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
11:42
СМИ: Лидеры G7 выступили за укрепление диалога с Россией
Лидеры стран «Большой семёрки» договорились укреплять диалог и координацию с Россией для разрешения текущих кризисов. Об этом информирует AFP со ссылкой на дипломатические источники.
11:36
Рамос назвал Неймара одним из трёх лучших футболистов мира
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал интерес королевского клуба к форварду сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймару.
11:35
В Мордовии в ДТП два человека погибли и шесть пострадали
В Атяшевском районе Мордовии два человека погибли и ещё шестеро получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей.
11:28
СМИ: Экс-футболист «Барселоны» отказался переходить в «Спартак» и «Краснодар»
Бывший полузащитник «Барселоны» Кристиан Тельо, ныне защищающий цвета «Бетиса», отказался от переезда в Россию.
11:23
Агент рассказал, почему Рибери не перешёл в «Локомотив»
Жан-Пьер Берне, агент французского футболиста Франка Рибери, ответил на вопрос, почему его клиент перешёл в итальянскую «Фиорентину», а не в московский «Локомотив».
11:18
В Ливане заявили о вторжении четырёх израильских самолётов
Группа израильских истребителей совершила облет над ливанской столицей и южными городами страны.
11:13
Тренер Ковалёва признался, что был готов остановить поединок с Ярдом
Американский специалист Бадди Макгирт — действующий тренер чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва — признался, что был готов остановить поединок с Энтони Ярдом.
11:08
Харитонов хочет бой за титул чемпиона Bellator
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил о желании сразиться за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе.
11:06
В Якутске 36 человек отравились едой из ресторанов
В Якутске у 36 человек зафиксировали случаи острой кишечной инфекции после употребления еды в двух местных ресторанах, 23 человека доставлены в больницы.
11:03
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» Марун подписал контракт с «Тампа-Бэй»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключил с 31-летним форвардом Патриком Маруном годичное соглашение, за время действия которого спортсмен заработает порядка $900 тыс.
10:53
В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей
В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.
10:46
Эксперт оценил идею замены самолёта Ан-2
Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с RT оценил разработку нового регионального самолёта вместимостью 9—14 человек, который должен прийти на замену Ан-2 «Кукурузнику».
10:45
Две европейские команды сыграют в гранд-финале чемпионата мира по Dota 2
Определились участники гранд-финала The International 2019 — чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 с призовым фондом, превышающим $34 млн, который проходит в китайском Шанхае.
10:35
Футболист МЮ подвергся оскорблениям на почве расизма после незабитого пенальти
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подвергся оскорблениям на почве расизма в социальной сети Twitter после того, как не сумел реализовать пенальти в матче чемпионата Англии по футболу с «Кристал Пэлас», в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:2.
10:33
Трамп опроверг сообщения о напряжённых отношениях с лидерами G7
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что у него напряжённые отношения с лидерами стран G7.
10:24
Состояние Петра Мамонова улучшилось
Состояние российского музыканта и актёра Петра Мамонова улучшилось, он находится в сознании. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала его супруга Ольга Мамонова.
10:09
В Кремле оценили возможность приглашения Путина на G7 в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит G7 в США поступит, то оно будет рассмотрено.
09:55
В Финляндии при стрельбе пострадали двое полицейских
В Финляндии в результате перестрелки в городе Порвоо в ночь на 25 августа двое полицейских получили ранения, ведётся поиск злоумышленников. Об этом информирует портал Yle.
09:54
У британского боксёра Ярда не выявили проблем со здоровьем после поражения от Ковалёва
После поражения от россиянина Сергея Ковалёва в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе британский боксёр Энтони Ярд прошёл медицинское обследование, не выявившее у него серьёзных проблем со здоровьем.
09:47
Однорукий боец смешанного стиля из США успешно дебютировал в Bellator
На турнире Bellator 225, который проходил в американском Бриджпорте, свой первый поединок под эгидой престижной организации смешанных единоборств провёл 33-летний однорукий боец Ник Ньюэлл.
09:42
Трамп заявил о возможности приглашения Путина на G7 в США
Президент США Дональд Трамп допустил вероятность, что российский лидер Владимир Путин будет приглашён на следующий саммит G7, который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штатах.
09:33
Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
Росгвардия организовала служебную проверку в связи с появлением видеоролика, на котором люди в форме игнорируют сообщения о преступлении.
09:31
Польский теннисист Гуркач стал победителем турнира АТР в Уинстон-Сейлеме
Поляк Хуберт Гуркач одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $715 тыс., который проходил в американском Уинстон-Сейлеме.
09:19
Объявлен окончательный состав сборной США на Кубок мира по баскетболу
Американская федерация баскетбола объявила окончательный состав сборной США по баскетболу на Кубок мира 2019 года, который стартует 31 августа в Китае.
09:16
Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 км
В Камчатском крае вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до пяти километров над уровнем моря. Об этом информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.
09:03
Россиянин Минаков одержал победу над американцем Джонсоном на турнире Bellator в США
В рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 225, который проходил в американском Бриджпорте, россиянин Валерий Минаков провёл поединок с американцем Тимоти Джонсоном.
08:58
СМИ: Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон
Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на испорченный из-за вертолётов президента США Дональда Трампа газон Букингемского дворца.
08:45
Польская теннисистка Линетт выиграла турнир в Нью-Йорке
Польская спортсменка Магда Линетт одержала победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Нью-Йорке.
08:44
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
В Шемуршинском районе Чувашии в ДТП с участием двух автомобилей пять человек погибли и двое пострадали.
08:30
США намерены поддержать реформу госпредприятий на Украине
Соединённые Штаты планируют поддержать реформу государственных предприятий на Украине. Такая информация следует из запроса, опубликованного Агентством США по международному развитию (USAID).
08:23
Российский боец Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире Bellator в США
В рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 225, который проходил в американском Бриджпорте, российский боец Сергей Харитонов провёл поединок с американцем Мэттом Митрионом.
08:15
В Абхазии начались президентские выборы
На выборах президента в Абхазии открылись избирательные участки.
08:03
Первый президент Украины объяснил бессмысленность украинского гимна
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему он не видит смысла в старой редакции гимна страны.
07:44
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в воскресенье, 25 августа.
07:19
Япония выразила Южной Корее протест из-за учений у спорных островов
Власти Японии направили по дипломатическим каналам протест Южной Корее в связи с началом Сеулом военных учений в районе оспариваемых островов Такэсима (Токто).
07:01
Стала известна дата второй попытки стыковки «Союза МС-14» с МКС
Российский корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту снова попробует пристыковаться к Международной космической станции (МКС) утром во вторник, 27 августа.
06:37
В Москве 25 августа ожидается до +22 °С
В столице в воскресенье, 25 августа, воздух прогреется до +22 °C.
06:14
Южная Корея начала учения у оспариваемых с Японией островов Токто
Армия Южной Кореи проводит двухдневные учения, направленные на обеспечение безопасности в районе островов Токто (Такэсима), которые являются предметом территориального спора между Сеулом и Токио.
05:55
На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя
На Украине провели огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», спроектированной конструкторским бюро (КБ) «Южное».
05:33
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
05:12
В МЧС рассказали о сложной паводковой ситуации в Хабаровском крае
Около 1,7 тыс. дачных участков, а также 34 жилых дома остаются подтопленными в Хабаровском крае из-за прохождения в регионе циклонов и дождевого паводка.
04:50
Лидеры G7 выступили против появления ядерного оружия в Иране
Лидеры стран на саммите G7 во Франции выступили против обладания Ираном ядерным оружием из соображений региональной безопасности.
04:24
Площадь пожаров в России увеличилась более чем на 7 тысяч га
За прошедшие сутки на территории России площадь лесных пожаров, по которым проводится активное тушение, увеличилась на 7,7 тыс. га.
04:03
В России появится замена самолёту Ан-2
В Минпромторге заявили о разработке нового регионального самолёта вместимостью 9—14 человек, который должен прийти на замену Ан-2 (кукурузнику).
03:39
Первый президент Украины рассказал о своей самой большой ошибке
Первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что его самой большой ошибкой было ощущение эйфории и идеализма в начале президентского срока.
03:19
В Керчи 2 сентября установят знак в память о трагедии в колледже
Памятный знак жертвам трагедии в керченском колледже будет установлен 2 сентября.
02:58
На саммите G7 обсудили возможное возвращение России в «Группу восьми»
На саммите G7 в Биаррице обсудили вопрос возможного возвращения формата G8 с участием России.
02:33
Трамп заявил о прогрессе в переговорах на саммите G7
Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом прогрессе в переговорах по итогам первого дня саммита G7.
02:13
Синоптики сообщили о существенном похолодании в Москве в конце августа
По прогнозам метеорологов, на следующей неделе в Москве ожидается существенное похолодание, температура в ночные часы может опуститься до +5…+7 °С.