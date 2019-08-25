Не решить проблемы, так пошептаться — колумнист Le Figaro выяснил, зачем нужна G7

«Большая семёрка» больше не играет той роли, что прежде, да и её члены спорят друг с другом, пишет Le Figaro. Но отказываться от неё ещё рано: на таких встречах лидеры могут встретиться лицом к лицу и провести переговоры, а также заключить тайные соглашения.

«Только от перечисления вопросов, которые стоят в меню «Большой семёрки», кружится голова», — пишет журналист Le Figaro Гаэтан де Капель. Среди них климат, налоги в цифровой сфере, борьба против неравноправия, иранский атом, кризис с Россией, торговые войны. Так что у глав государств «работы по горло», отмечает автор статьи.

В иные времена каждая из таких проблем заполнила бы повестку дня международного саммита. Но на саммите в Биаррице всё перепутано и смешано. И такая обстановка показывает, каким нестабильным и опасным стал мир в ожидании экономического кризиса, военного столкновения или экологической катастрофы.

Но в итоге саммит в Биаррице «в лучшем случае родит мышь», полагает журналист. По его словам, в наше время «маленький клуб либеральных демократий» больше не обладает ни правом, ни силой на то, чтобы править миропорядком. Другие крупные страны вроде Китая, России и Индии, хоть и не участвуют в «Большой семёрке», но имеют такой же вес в мировых вопросах, как традиционный Запад.

Тем более, связи между европейскими и американскими государствами ослабевают. По словам автора статьи, «лучшие дни многостороннего формата» позади. И символично в этом ключе, что гости Биаррица впервые обойдутся без финального коммюнике — «этой традиционной комедии».

Но отказаться от «Большой семёрки» также было бы ошибкой, настаивает журналист. Ведь там лидеры могут пообщаться лично, провести переговоры и заключить тайные соглашения. «В новом мире такие перешёптывания ценятся выше больших месс», — делает вывод колумнист Le Figaro.