112: Зеленский обсудил с Трюдо неприемлемость возвращения России в G7

Украинский президент Зеленский провёл телефонный разговор с канадским премьером Джастином Трюдо. Как сообщает «112 Украина», стороны обсудили неприемлемость возвращения России в G7 в условиях «агрессии, которая продолжается в Донбассе, и оккупации Крыма».

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В частности, Зеленский поблагодарил Трюдо за последовательную позицию Канады в отношении невозможности возвращения России в «Большую семёрку» в условиях «агрессии, которая продолжается в Донбассе, и оккупации Крыма».*

Он также отметил, что в ситуации, когда и дальше гибнут украинцы, необходимо не возвращать Россию в «семёрку», а заставлять её выполнять свои обязательства.

«Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции относительно неприемлемости возвращения России в «Большую семёрку», которую он продемонстрировал ещё во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде», — говорится в сообщении.

Стороны договорились также продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита «Большой семёрки» во Франции.