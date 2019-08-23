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112: Зеленский обсудил с Трюдо неприемлемость возвращения России в G7

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Украинский президент Зеленский провёл телефонный разговор с канадским премьером Джастином Трюдо. Как сообщает «112 Украина», стороны обсудили неприемлемость возвращения России в G7 в условиях «агрессии, которая продолжается в Донбассе, и оккупации Крыма».
112: Зеленский обсудил с Трюдо неприемлемость возвращения России в G7
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба украинского президента. 

В частности, Зеленский поблагодарил Трюдо за последовательную позицию Канады в отношении невозможности возвращения России в «Большую семёрку» в условиях «агрессии, которая продолжается в Донбассе, и оккупации Крыма».*
 
Он также отметил, что в ситуации, когда и дальше гибнут украинцы, необходимо не возвращать Россию в «семёрку», а заставлять её выполнять свои обязательства.
 
«Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции относительно неприемлемости возвращения России в «Большую семёрку», которую он продемонстрировал ещё во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде», — говорится в сообщении.
 
Стороны договорились также продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита «Большой семёрки» во Франции.
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 
 
 
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источник
112 Украина Украина Европа
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