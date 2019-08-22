Le Monde: задача Макрона на G7 — вернуть саммиту «жизненную силу»

Накануне саммита «Большой семёрки» во французском Биаррице Эммануэль Макрон на встрече с журналистами заявил о необходимости реорганизации международной группы для более эффективной работы, сообщает Le Monde. Также президент Франции рассказал о задачах внешней политики страны, которые он постарается решить на саммите: возвращение России в G7 при условии урегулирования конфликта на Украине, посредничество в решении американо-иранского конфликта и отстаивание права Франции на получение отчислений от американских цифровых компаний.

Ещё никогда саммит главных демократических стран мира (США, Франции, Великобритании, Германии, Японии, Италии и Канады) не обещал быть настолько сложным из-за экономической рецессии, возрастающего международного давления и особенно из-за неразрешённых внутренних разногласий, пишет Le Monde. Договорённости, ради которых собирается международный клуб, могут быстро сойти на нет, даже если все присутствующие мировые лидеры ставятся в уязвимое положение или сосредотачиваются на собственных внутренних целях.

«Необходимо вернуть G7 жизненную силу переговоров и диалогов», — объяснил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Ассоциацией президентской прессы за три дня до открытия саммита. Как отмечает издание, он с иронией отозвался об официальных сообщениях, «которые никто не читает и которые являются результатом бесконечных бюрократических споров между теневыми правительствами стран-членов».

Президент также напомнил задачи внешней политики Франции: «Мы живём в такой исторический период, когда международный правопорядок, которого мы придерживаемся, отмечен очень глубоким кризисом демократий, одновременно на уровне представителей и эффективности работы». Макрон также подчеркнул сложности в противостоянии «современным страхам: страху изменения климата, технологическому страху и страху перед мигрантами».

Главной темой саммита станет «борьба с неравенством», однако её могут затмить другие насущные проблемы: рост напряжённости в Персидском заливе, китайско-американская торговая война, экологический вопрос и политическая нестабильность. «Такой контекст может только потворствовать выжидательной дипломатии и, следовательно, блокировать всяческое сближение», — рассказал Le Monde Бертран Бади, заслуженный профессор Парижского Института политических исследований.

Он уже давно изобличает «дипломатию сговора», эталоном которой является G7. К тому же эта организация всё больше отдаляется от реалий глобализации, а входящие в неё страны составляют не более 40% мирового ВВП и 12% населения планеты. По мнению Пьерра Вимона, бывшего высокопоставленного французского дипломата, ещё до появления Трампа «было ясно, что G7 должна измениться, чтобы вернуть всю свою привлекательность».

Эммануэль Макрон осознаёт стоящую перед ним задачу. Осудив гегемонию одной конкретной страны, как это было в прошлые века, президент Франции привлёк внимание к необходимости «отстаивать и улучшать современный многосторонний подход к внешней политике, не скатившись в одичание». Он хочет изменить G7, ещё больше открыв его для лидеров стран, не входящих в его состав, а также представителей компаний и некоммерческих организаций, чтобы поощрять создание «коалиции стран, желающих предложить конкретные решения».

Как отмечает французская газета, одним из главных вопросов саммита будет возвращение России, исключённой в 2014 году после «аннексии»* Крыма. Ночью с 20 на 21 августа президент Франции обсудил это предложение со своим американским коллегой, который будет председательствовать на следующем саммите. Трамп высказался за восстановление в правах России без обозначения особых условий.

Макрон, напротив, назвал такой подход «проявлением слабости G7» и подчеркнул необходимость решительных жестов со стороны Кремля по поводу Украины. На встрече с французским президентом в Форте Брегансон за пять дней до саммита Владимир Путин заявил о своей готовности к серьёзным обсуждениям с Киевом выполнения Минских соглашений от февраля 2015 года, которые прекращали самые активные боевые действия, однако до сих пор остались только на бумаге. Также через несколько недель в Париже может пройти встреча в нормандском формате (Франция, Германия, Россия, Украина).

В своей речи для прессы Макрон сказал, что «Россия является европейской по своей истории и географии», поэтому её нужно привязать к Европе, в то же время не скрывая разногласий. «Враги наших врагов не обязательно являются нашими врагами», — отметил президент, подчеркнув этим своё отличие от Дональда Трампа и вернувшись к риторике Шарля де Голля.

Одной из обсуждаемых тем на саммите будет кризис в Персидском заливе. Макрон рассказал, что в «Большой семёрке» нет единства по этому вопросу: три европейские страны и Япония имеют чёткую позицию по Ирану, однако американцы решили полностью поменять свою линию поведения и вышли из ядерного соглашения 2015 года. Французский президент, который пытается играть роль посредника между Тегераном и Вашингтоном, встретится накануне саммита с главой МИД Ирана, Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы «попытаться кое-что предложить».

Елисейский дворец надеется смягчить американские санкции в обмен на соблюдение Тегераном своих обязательств, однако Дональд Трамп заявил в Twitter, что никто не может делать заявления от лица Соединённых Штатов, кроме них самих. К тому же, как напоминает Le Monde, он раскритиковал налог на цифровых гигантов, назвав его «глупостью Макрона». Президент Франции, со своей стороны, надеется защитить в Биаррице свой проект, утверждая, что при существующей «глупой» системе «мировые цифровые компании не вносят налог на финансирование общественной собственности, что является неприемлемым».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).