Зеленский: Россия должна показать свою готовность вернуться в G8

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна доказать мировому сообществу свою готовность вернуться в G8. Как передаёт «Телеканал новин 24», на своей странице в Facebook Зеленский написал, что «возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение политзаключённых и украинских моряков будет серьёзным сигналом о готовности России занять своё место в повестке дня высокой дипломатии».
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль должен доказать мировому сообществу свою готовность «занять своё место в повестке дня высокой дипломатии». Как передаёт «Телеканал новин 24», на своей странице в Facebook Зеленский написал, что «возвращение оккупированного Крыма*, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение политзаключённых и украинских моряков будет серьёзным сигналом о готовности России вернуться к G8».
Украинский президент также отметил, что «с марта 2014-го после временного прекращения участия России в G8 ничего не изменилось: украинский Крым всё ещё оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны».
Кроме того, Зеленский выразил благодарность тем странам, которые продолжают поддерживать Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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