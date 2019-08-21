Вести: плохое состояние киевских мостов Кличко объяснил происками своих политических оппонентов

Киевский градоначальник Виталий Кличко заявил, что скандалы вокруг мостов в столице его оппоненты используют как метод политической борьбы. Как пишут «Вести», Кличко также сообщил, что лично ходит проверять любые новости и слухи о мосте, поскольку не доверяет СМИ.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что скандалы вокруг мостов в столице его оппоненты используют как метод политической борьбы.

«Стеклянный мост нравится каждому, кто туда приходит. Я ни одного человека не встречал, который бы подошёл и сказал: «Зачем этот мост, зачем вы его построили». Но он не нравится политическим оппонентам и стал элементом политической борьбы. А то, что воровали проект — ложь, украли деньги — ложь, мост треснул — ложь», — подчеркнул Кличко.

Как отмечает издание, мэр сообщил, что лично ходит проверять любые новости и слухи о мосте, поскольку не доверяет СМИ. Кличко заверил, что новое стекло уже стоит на мосту, пока нужно лишь время, чтобы «дать ему выстояться».