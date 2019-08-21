Вести: плохое состояние киевских мостов Кличко объяснил происками своих политических оппонентов
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что скандалы вокруг мостов в столице его оппоненты используют как метод политической борьбы.
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что скандалы вокруг мостов в столице его оппоненты используют как метод политической борьбы.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Официальную делегацию Южной Кореи на Восточном экономическом форуме возглавит заместитель премьер-министра по экономике, министр планирования и финансов Хон Нам Ги.
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой».
Президент США Дональд Тамп заявил, что власти рассматривают возможность отмены права предоставления американского гражданства по рождению на территории страны.
Исполняющий обязанности генерального консула в Одессе Андрей Осьмаков в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что у россиянина Евгения Мефёдова после освобождения под залог из украинской тюрьмы в генконсульстве России в Одессе потребовали плату за оформление документов.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции перед переговорами в Берлине прокомментировали возможность возвращения России в формат G8.
Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможности возвращения России к формату G8, напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, а также отметил готовность Москвы рассмотреть соответствующее обращение.
Испанская федерация баскетбола (FEB) объявила состав национальной команды на чемпионат мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о темах переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой».
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Финляндии прокомментировал испытания в США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД.
Более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».
Президент России Владимир Путин заявил, что в результате трагедии, произошедшей 8 августа в Белом море, погибли российские специалисты, которые выполняли чрезвычайно важную задачу для обеспечения безопасности России.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею возрождения формата G8 с участием России.
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рвётся в Совет Европы, если её там не хотят видеть. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы гораздо проще обсуждать ряд вопросов, если бы Россия вернулась в формат G8.
Международная федерация волейбола (FIVB) ещё не вынесла решение по дисциплинарному делу в отношении старшего тренера сборной России по волейболу Серджио Бузато.
Президент России Владимир Путин заявил, что протесты во многих европейских столицах носят гораздо более масштабный характер, чем несанкционированные акции в Москве.
В Россию к концу октября планируется ввоз не менее 10 тыс. упаковок медицинских препаратов иностранного производства для обеспечения нуждающихся детей.
Правительство Германии приняло стратегию о новых принципах политики в отношении Арктики, предполагающую активизацию исследований и участия в Арктическом совете, пишет Deutsche Welle.
Глава Федерального агентства новостей Евгений Зубарев заявил, что в России создадут новый проект — «Классификатор СМИ».
Президент России Владимир Путин заявил, что несанкционированные акции в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы в рамках выборов в Мосгордуму.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что удивлена отмене визита американского президента Дональда Трампа в Копенгаген на фоне ситуации вокруг Гренландии.
Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» объявил о переходе бывшего нападающего английского «Ливерпуля» Дэниела Старриджа.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по инциденту с болельщиками петербургского «Зенита» и ОМОНом, произошедшему в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Роспотребнадзор советует беременным женщинам отказаться от поездок в Испанию из-за вспышки листериоза в этой стране, сообщает ТАСС.
Агентство РИА Новости выяснило, что глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич, оказавшаяся в центре скандала из-за аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей Тулуна, заработала за 2018 год около 5,3 млн рублей.
Президент России Владимир Путин объявил, что работы на финляндском участке проекта «Северный поток — 2» завершены. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на два матча дисквалифицировал главного тренера санкт-петербургского «Зенита» по итогам матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Московский «Спартак» объявил об уходе Александра Атаманенко с поста коммерческого директора клуба.
В Россию 21 августа с Украины вернулась Юлия Макурина — первая из женщин, включённых в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом RT заявили в пресс-службе омбудсмена.
Пассажирский самолёт авиакомпании «ЮТэйр», который вылетел из Москвы в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково после срабатывания индикатора закрылков. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
«Неделя татарстанского кино» будет проходить с 23 по 31 августа в Казани, сообщает «Реальное время».
В Вологодской области вертолёт задел линию электропередачи, после чего упал в реку.
Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) соединят семь железнодорожных вокзалов, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.
Член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».
В российском Центре подготовки космонавтов пройдут курс тренировок четыре индийских космонавта.
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане, передаёт «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.
Женская команда футбольного клуба «Севилья» одержала победу над мадридским «Реалом» в контрольном матче.
Глава МИД России Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе переговоров заявили о готовности двух стран продолжать военно-техническое сотрудничество.
Форвард сборной России по баскетболу Сергей Карасёв поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Inforeactor прокомментировала планы Общественной палаты по обсуждению поправок в закон о государственном флаге.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с «Известиями» прокомментировал возможность возвращения России к работе в G8.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с критикой силовиков на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов.
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что российская сторона в качестве посредника будет содействовать обмену пленных в Донбассе.
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на улице Касимовской на юге Москвы. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на «Ростов» запрет на регистрацию новых игроков из-за долгов клуба перед бывшим главным тренером команды Курбаном Бердыевым.
Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.
Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд провели дуэль взглядов перед поединком в защиту принадлежащего россиянину титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.