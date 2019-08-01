«Три дебила — это сила»: Ляшко уговорил Кличко объединиться против «зелёной чумы»

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил об объединении с киевским мэром Виталием Кличко против партии Владимира Зеленского. Как пишут «Вести», пользователи интернета назвали данную новость одной из лучших шуток этого лета, поскольку ранее Ляшко неоднократно называл киевского градоначальника дебилом.

Мэр Киева Виталий Кличко и глава Радикальной партии Олег Ляшко объединились против «зелёной чумы». Как пишут «Вести», очевидно, имеется в виду партия «Слуга народа», которая не оставила радикалам ни малейшего шанса на попадание в Раду, а сейчас намерена лишить Кличко поста столичного мэра.

Сам Ляшко называет своё объединение «прекрасной новостью».

«У меня для вас есть прекрасная новость. Для каждого украинца, для каждого человека, который переживает за судьбу и будущее нашего государства. Сегодня я предложил Виталию Кличко, законно избранному мэру Киева, объединить наши усилия, для того чтобы остановить наступление «зелёной чумы» на самоуправление Киева и захват Украины», — отметил он.

По словам Ляшко, Кличко одобрил такое предложение, подняв вверх большой палец. Соответственно, лидер радикалов призвал к объединению и других политиков.

Как отмечает издание, в интернете новость от Ляшко, действительно, считают прекрасной — одной из лучших шуток этого лета. Пользователи вспоминают, как ранее Ляшко говорил в адрес Кличко и Кернеса: «Два дебила — это сила». Вообще, Ляшко частенько называл столичного мэра дебилом, и теперь, как говорят в Сети, «три дебила — это сила!».

У Зеленского тоже заметили «прекрасную новость», причём заметили и тот факт, что «объединиться против «зелёной чумы» Ляшко предложил, будучи в зелёной рубашке.

«Что же теперь делать?» — спрашивает глава офиса президента Украины Андрей Богдан.